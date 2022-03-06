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https://arabic.sputniknews.com/20220306/ماذا-تفعل-عندما-يسقط-طفلك-أرضا-ومتى-تلجأ-إلى-الطبيب-1059528824.html
ماذا تفعل عندما يسقط طفلك أرضا ومتى تلجأ إلى الطبيب؟
ماذا تفعل عندما يسقط طفلك أرضا ومتى تلجأ إلى الطبيب؟
يواجه الوالدان مشكلة سقوط الأطفال، التي تختلف في أسلوبها لكن نتيجتها واحدة، وهي الشعور السيئ الذي ينتابهم بمجرد سقوط الطفل على الأرض. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T11:21+0000
2022-03-06T11:21+0000
منوعات
الصحة
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سواء سقط الطفل من على منضدة أو سرير أو حتى من على السلم، فإن هذا الأمر هو أكثر شيوعا مما تعتقد، بحسب تقرير لموقع "فري ويل فاميلي".ولفت الموقع إلى أنه رغم انتشار هذا الأمر إلا أن الطفل لا يتعرض إلى خطر في أغلب الأحيان، مضيفا: "لكن في حالات قليلة يتعرض الطفل إلى الخطر إثر سقوطه ولذلك يجب أن تكون على دراية بما يجب فعله في الحال".وتشير إحصائيات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أن هناك إحصائيات تشير إلى أن غرف الطوارئ في المستشفيات تستقبل يوميا نحو 8 آلاف طفل يتعرضون لإصابات متفاوتة بسبب السقوط أرضا، لكن أغلبها تكون غير خطيرة على الأطفال.وتابع الموقع: "إذا سقط طفلك ولم يتعرض لجروح أو نزيف أو أي علامات خطرة واضحة وتوقف عن البكاء بعدما قمت بحمله فإنه لا يوجد أي خطر على صحته".لكن هناك بعض الحالات التي تستدعي الإسراع للطبيب وهي:لكن الموقع أشار إلى أنه يجب الحذر في رفع الطفل من على الأرض في حالة تعرضه لكسور حتى لا يتسبب الأمر في تفاقمها.
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منوعات, الصحة

ماذا تفعل عندما يسقط طفلك أرضا ومتى تلجأ إلى الطبيب؟

11:21 GMT 06.03.2022
© Sputnik . mohamad damorساري طفل التوحد.. حفظ القرآن في الثانية وخطف القلوب بعبقريته اللغوية
ساري طفل التوحد.. حفظ القرآن في الثانية وخطف القلوب بعبقريته اللغوية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© Sputnik . mohamad damor
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يواجه الوالدان مشكلة سقوط الأطفال، التي تختلف في أسلوبها لكن نتيجتها واحدة، وهي الشعور السيئ الذي ينتابهم بمجرد سقوط الطفل على الأرض.
سواء سقط الطفل من على منضدة أو سرير أو حتى من على السلم، فإن هذا الأمر هو أكثر شيوعا مما تعتقد، بحسب تقرير لموقع "فري ويل فاميلي".
ولفت الموقع إلى أنه رغم انتشار هذا الأمر إلا أن الطفل لا يتعرض إلى خطر في أغلب الأحيان، مضيفا: "لكن في حالات قليلة يتعرض الطفل إلى الخطر إثر سقوطه ولذلك يجب أن تكون على دراية بما يجب فعله في الحال".
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وتشير إحصائيات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أن هناك إحصائيات تشير إلى أن غرف الطوارئ في المستشفيات تستقبل يوميا نحو 8 آلاف طفل يتعرضون لإصابات متفاوتة بسبب السقوط أرضا، لكن أغلبها تكون غير خطيرة على الأطفال.
وتابع الموقع: "إذا سقط طفلك ولم يتعرض لجروح أو نزيف أو أي علامات خطرة واضحة وتوقف عن البكاء بعدما قمت بحمله فإنه لا يوجد أي خطر على صحته".

لكن هناك بعض الحالات التي تستدعي الإسراع للطبيب وهي:

فقدان الطفل للوعي.
بدء التقيؤ فور سقوطه.
نزيف الدم من الأنف أو الأذن.
حدوث تضخم في عظام الدماغ.
ظهور علامات لوجود كسور.
ظهور علامات تشير إلى أن الطفل لم يعد يتصرف بصورة طبيعية بعد سقوطه أرضا.
لكن الموقع أشار إلى أنه يجب الحذر في رفع الطفل من على الأرض في حالة تعرضه لكسور حتى لا يتسبب الأمر في تفاقمها.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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