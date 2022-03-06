https://arabic.sputniknews.com/20220306/ماكرون-يستعد-للتباحث-هاتفيا-مجددا-مع-بوتين-1059531608.html
ماكرون يستعد للتباحث هاتفيا مجددا مع بوتين
ماكرون يستعد للتباحث هاتفيا مجددا مع بوتين
يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الدقائق القليلة المقبلة، لإجراء مكالمة هاتفية جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسب ما أوردته قناة "بي إف إم تي"... 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T12:02+0000
2022-03-06T12:02+0000
2022-03-06T12:02+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار فرنسا
فلاديمير بوتين
إيمانويل ماكرون
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وفي وقت سابق أفادت الأنباء بأن رئيسي الدولتين أجريا محادثات هاتفية يوم الخميس الماضي استمرت لنحو ساعة ونصف.يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أشار خلال محادثة هاتفية سابقة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أنه لم يتحدث في تصريحاته خلال 7 سنوات عن انتهاك السلطات الأوكرانية لاتفاقيات مينسك.بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار فرنسا , فلاديمير بوتين, إيمانويل ماكرون
ماكرون يستعد للتباحث هاتفيا مجددا مع بوتين
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يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الدقائق القليلة المقبلة، لإجراء مكالمة هاتفية جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسب ما أوردته قناة "بي إف إم تي" في نقلا عن مصدر في قصر الإليزيه.
وفي وقت سابق أفادت الأنباء بأن رئيسي الدولتين أجريا محادثات هاتفية يوم الخميس الماضي استمرت لنحو ساعة ونصف.
يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أشار خلال محادثة هاتفية سابقة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
، إلى أنه لم يتحدث في تصريحاته خلال 7 سنوات عن انتهاك السلطات الأوكرانية لاتفاقيات مينسك.
بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية
تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.