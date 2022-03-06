https://arabic.sputniknews.com/20220306/ما-هي-علامات-وأعراض-الاكتئاب-عند-الرجال-1059526402.html

ما هي علامات وأعراض الاكتئاب عند الرجال؟

ما هي علامات وأعراض الاكتئاب عند الرجال؟

يواجه جميع البشر أوقات صعبة عندما يصابون بالاكتئاب خلال مرحلة معينة من حياتهم، ويؤدي ذلك إلى تغير حالتهم المزاجية وطريقة تفكيرهم وحتى تصرفاتهم. 06.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-06T10:24+0000

2022-03-06T10:24+0000

2022-03-06T10:24+0000

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الصحة

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نشر موقع "هيلث لاين" تقريرا عن الاكتئاب عند الرجال، مشيرا إلى أنه رغم وجود إحصائيات تشير إلى أن النساء أكثر عرضة للاكتئاب من الرجال، إلا أن تلك الإحصائيات ربما لا تكون دقيقة ولا تمثل الحالات الفعلية للاكتئاب عند الرجال.ويقول الموقع إن عدم وجود إحصائيات كبيرة لحالات الاكتئاب عند الرجال ربما يقودها عوامل بيولوجية مرتبطة بقدرة الرجال على التحمل، إضافة إلى عوامل اجتماعية تجبر الرجال على إخفاء ما يشعرون به.ولذلك يقول الموقع إن التعرف على إحصائيات دقيقة بشأن حالات الاكتئاب يكون مختلفا بصورة كبيرة عند الرجال مقارنة بالنساء خاصة فيما يتعلق بالأعراض والعلامات.ولفت الموقع إلى أنه لذلك يجب عليك معرفة بعض الأعراض التي تظهر على من يعانون من الاكتئاب دون الكشف عن مشاعرهم حتى تساعدهم في الخروج من هذه الحالة.وهناك مشاكل جسدية تتمثل في آلام الصدر ومشاكل الهضم والصداع ومشاكل في العلاقات الزوجية، إضافة إلى مشاكل فقدان الوزن أو زيادته بمعدلات غير معتادة.أما من الناحية الذهنية فهناك أعراض أبرزها انخفاض مستوى التركيز والقدرة على تذكر الأشياء ومشاكل في النوم بصورة عامة وبداية النوم بصورة خاصة، إضافة إلى مشاكل تتعلق بالقدرة على العيش مع الآخرين.

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