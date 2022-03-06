https://arabic.sputniknews.com/20220306/مسؤولة-مصرية-الحديث-عن-انتهاء-جائحة-كورونا-بعد-الموجة-الخامسة-غير-صحيح-1059525481.html
مسؤولة مصرية: الحديث عن انتهاء جائحة كورونا بعد الموجة الخامسة غير صحيح
مسؤولة مصرية: الحديث عن انتهاء جائحة كورونا بعد الموجة الخامسة غير صحيح
كشفت جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، مدى صحة الأنباء التي تتردد بشأن انتهاء الوباء بعد الموجة الخامسة... 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T09:54+0000
2022-03-06T09:54+0000
2022-03-06T09:54+0000
فيروس كورونا
أخبار مصر الآن
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ونقلت صحيفة "الوطن" عن المسؤولة المصرية أن هذه الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أنه لا يستطيع أحد التنبؤ بموعد انتهاء الوباء.وقالت العسال إنه غير صحيح التحدث عن ذلك بدون أدلة منطقية أو علمية لاسيما وأن فيروس كورونا "يفاجئنا بتطور جديد وظهور متحور بصفات مختلفة".وأشارت إلى أن المنحنى الوبائي لكورونا يشهد تراجعا ملحوظا فى أعداد الإصابات بفيروس كونا خلال الفترة الحالية.وتوقعت استمرار هذا التراجع حتى منتصف مارس/ آذار الجاري.ولفتت المسؤولة المصرية إلى استمرار الدولة في توسيع عملية تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.وأكدت فعالية اللقاحات في رفع نسب الشفاء، بالإضافة لدورها في تخفيف حدة الأعراض، مشيرة إلى أن الموجتين الرابعة والخامسة أثبتتا ذلك.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/الحكومة-المصرية-لا-صحة-لوجود-أزمة-في-لقاحات-كورونا-لطلاب-المدارس-1059185144.html
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فيروس كورونا, أخبار مصر الآن
مسؤولة مصرية: الحديث عن انتهاء جائحة كورونا بعد الموجة الخامسة غير صحيح
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كشفت جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، مدى صحة الأنباء التي تتردد بشأن انتهاء الوباء بعد الموجة الخامسة للفيروس.
ونقلت صحيفة "الوطن"
عن المسؤولة المصرية أن هذه الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أنه لا يستطيع أحد التنبؤ بموعد انتهاء الوباء.
وقالت العسال إنه غير صحيح التحدث عن ذلك بدون أدلة منطقية أو علمية لاسيما وأن فيروس كورونا "يفاجئنا بتطور جديد وظهور متحور بصفات مختلفة".
وأشارت إلى أن المنحنى الوبائي لكورونا
يشهد تراجعا ملحوظا فى أعداد الإصابات بفيروس كونا خلال الفترة الحالية.
وتوقعت استمرار هذا التراجع حتى منتصف مارس/ آذار الجاري.
ولفتت المسؤولة المصرية إلى استمرار الدولة في توسيع عملية تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.
وأكدت فعالية اللقاحات في رفع نسب الشفاء، بالإضافة لدورها في تخفيف حدة الأعراض، مشيرة إلى أن الموجتين الرابعة والخامسة أثبتتا ذلك.