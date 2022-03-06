عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220306/مسؤولة-مصرية-الحديث-عن-انتهاء-جائحة-كورونا-بعد-الموجة-الخامسة-غير-صحيح-1059525481.html
مسؤولة مصرية: الحديث عن انتهاء جائحة كورونا بعد الموجة الخامسة غير صحيح
مسؤولة مصرية: الحديث عن انتهاء جائحة كورونا بعد الموجة الخامسة غير صحيح
كشفت جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، مدى صحة الأنباء التي تتردد بشأن انتهاء الوباء بعد الموجة الخامسة... 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T09:54+0000
2022-03-06T09:54+0000
فيروس كورونا
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1048473489_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2fd6a5fc0f539fe2caefff51d8534af5.jpg
ونقلت صحيفة "الوطن" عن المسؤولة المصرية أن هذه الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أنه لا يستطيع أحد التنبؤ بموعد انتهاء الوباء.وقالت العسال إنه غير صحيح التحدث عن ذلك بدون أدلة منطقية أو علمية لاسيما وأن فيروس كورونا "يفاجئنا بتطور جديد وظهور متحور بصفات مختلفة".وأشارت إلى أن المنحنى الوبائي لكورونا يشهد تراجعا ملحوظا فى أعداد الإصابات بفيروس كونا خلال الفترة الحالية.وتوقعت استمرار هذا التراجع حتى منتصف مارس/ آذار الجاري.ولفتت المسؤولة المصرية إلى استمرار الدولة في توسيع عملية تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.وأكدت فعالية اللقاحات في رفع نسب الشفاء، بالإضافة لدورها في تخفيف حدة الأعراض، مشيرة إلى أن الموجتين الرابعة والخامسة أثبتتا ذلك.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/الحكومة-المصرية-لا-صحة-لوجود-أزمة-في-لقاحات-كورونا-لطلاب-المدارس-1059185144.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1048473489_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_de24c4351bb8dcae870bcec57bcf12a2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا, أخبار مصر الآن

مسؤولة مصرية: الحديث عن انتهاء جائحة كورونا بعد الموجة الخامسة غير صحيح

09:54 GMT 06.03.2022
© AFP 2022 / Khaled Desoukiرجل آلي يأخذ مسحة لاجراء فحص "كوفيد-19" في طنطا، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا في مصر، 20 مارس 2021
رجل آلي يأخذ مسحة لاجراء فحص كوفيد-19 في طنطا، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا في مصر، 20 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© AFP 2022 / Khaled Desouki
تابعنا عبرGoogle news
كشفت جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، مدى صحة الأنباء التي تتردد بشأن انتهاء الوباء بعد الموجة الخامسة للفيروس.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن المسؤولة المصرية أن هذه الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أنه لا يستطيع أحد التنبؤ بموعد انتهاء الوباء.
طلاب الثانوية العامة في مصر يرتدون أقنعة واقية أثناء حضورهم في اليوم الأول من الامتحانات وسط مخاوف من تفشي مرض فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
الحكومة المصرية: لا صحة لوجود أزمة في لقاحات كورونا لطلاب المدارس
26 فبراير, 11:10 GMT
وقالت العسال إنه غير صحيح التحدث عن ذلك بدون أدلة منطقية أو علمية لاسيما وأن فيروس كورونا "يفاجئنا بتطور جديد وظهور متحور بصفات مختلفة".
وأشارت إلى أن المنحنى الوبائي لكورونا يشهد تراجعا ملحوظا فى أعداد الإصابات بفيروس كونا خلال الفترة الحالية.
وتوقعت استمرار هذا التراجع حتى منتصف مارس/ آذار الجاري.
ولفتت المسؤولة المصرية إلى استمرار الدولة في توسيع عملية تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.
وأكدت فعالية اللقاحات في رفع نسب الشفاء، بالإضافة لدورها في تخفيف حدة الأعراض، مشيرة إلى أن الموجتين الرابعة والخامسة أثبتتا ذلك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. اليوم الحادي عشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس12:14 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала