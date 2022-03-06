https://arabic.sputniknews.com/20220306/مسؤول-بالتموين-المصرية-الأسعار-لم-ترتفع-قرش-صاغ-والخبز-كما-هو-وكيلو-اللحم-بـ95-جنيه-فقط-1059550325.html
مسؤول بالتموين المصرية: الأسعار لم ترتفع "قرش صاغ" والخبز كما هو.. وكيلو اللحم بـ95 جنيه فقط
مسؤول بالتموين المصرية: الأسعار لم ترتفع "قرش صاغ" والخبز كما هو.. وكيلو اللحم بـ95 جنيه فقط
قال مسؤول في وزارة التموين المصرية إن أسعار السلع في منافذ الوزارة لم تشهد أي زيادة حتى الآن ولدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفي لفترة 5 أشهر، مشددا على أن... 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T20:07+0000
2022-03-06T20:07+0000
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وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين عبد المنعم خليل، في مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد"، ونقلتها "بوابة الأهرام" أنه "مفيش زيادة قرش صاغ (عملة مصرية قديمة انتهت من التداول منذ أكثر من 50 عاما) في منافذ الوزارة حتى الآن".وأشار المسؤول إلى أن "الأسعار تحركت بشكل بسيط في بعض السلع الغذائية مثل الأرز والزيت، والعيش السياحي".وأوضح بأن "وزارة التموين خدمية ولا تهدف للربح، وتعتبر رمانة الميزان بالنسبة للسوق"، لافتا إلى أن "القيادة السياسية ضخت 50 مليار جنيه لزيادة السعة التخزينية لفترة طويلة، وهناك تعاقدات مع السودان بشأن اللحوم والمخزون الاستراتيجي آمن تماما".وقال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن "سعر كيلو اللحم الآن كما هو بـ95 جنيها، والفرخة الكاملة سعرها 48 جنيها في المنافذ التابعة للوزارة"، مشددا على أن "الدولة لا تنوي رفع سعر رغيف الخبز وتناقش إدارة الدعم فقط حتى يصل للمستحقين".وأضاف "الدولة المصرية قادرة على تجاوز هذه الأزمة، وستكون السلع متوفرة ولا يوجد بها أي نقص لأن مصر لديها مخزون استراتيجي".
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مسؤول بالتموين المصرية: الأسعار لم ترتفع "قرش صاغ" والخبز كما هو.. وكيلو اللحم بـ95 جنيه فقط
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قال مسؤول في وزارة التموين المصرية إن أسعار السلع في منافذ الوزارة لم تشهد أي زيادة حتى الآن ولدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفي لفترة 5 أشهر، مشددا على أن الدولة المصرية قادرة على تجاوز الأزمة الحالية.
وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين عبد المنعم خليل، في مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد"، ونقلتها "بوابة الأهرام
" أنه "مفيش زيادة قرش صاغ (عملة مصرية قديمة انتهت من التداول منذ أكثر من 50 عاما) في منافذ الوزارة حتى الآن".
وأشار المسؤول إلى أن "الأسعار تحركت بشكل بسيط في بعض السلع الغذائية مثل الأرز والزيت، والعيش السياحي".
وأوضح بأن "وزارة التموين خدمية ولا تهدف للربح، وتعتبر رمانة الميزان بالنسبة للسوق"، لافتا إلى أن "القيادة السياسية ضخت 50 مليار جنيه لزيادة السعة التخزينية لفترة طويلة، وهناك تعاقدات مع السودان بشأن اللحوم والمخزون الاستراتيجي آمن تماما".
وأكد المسؤول على عدم زيادة سعر رغيف العيش الخاص بالتموين، مطالبا "الجميع عدم الانصياع إلى الشائعات"، وضرورة التبليغ عن وجود أي زيادات من أصحاب الأفران في رغيف العيش المدعم.
وقال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن "سعر كيلو اللحم الآن كما هو بـ95 جنيها، والفرخة الكاملة سعرها 48 جنيها في المنافذ التابعة للوزارة"، مشددا على أن "الدولة لا تنوي رفع سعر رغيف الخبز وتناقش إدارة الدعم فقط حتى يصل للمستحقين".
وأضاف "الدولة المصرية قادرة على تجاوز هذه الأزمة، وستكون السلع متوفرة ولا يوجد بها أي نقص لأن مصر لديها مخزون استراتيجي".