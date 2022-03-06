https://arabic.sputniknews.com/20220306/مستشار-أمريكي-سابق-يشبه-الجيش-الأوكراني-بـالمتطرفين-في-الشرق-الأوسط-1059528598.html
مستشار أمريكي سابق يشبه الجيش الأوكراني بـ"المتطرفين في الشرق الأوسط"
مستشار أمريكي سابق يشبه الجيش الأوكراني بـ"المتطرفين في الشرق الأوسط"
صرح المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، أن القوات الأوكرانية أصبحت مثل "المتطرفين في الشرق الأوسط"، باستخدامها المدنيين في... 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T11:02+0000
2022-03-06T11:02+0000
2022-03-06T12:01+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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روسيا
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وقال ماكغريغور عبر قناة "Fox Business TV"، إنه من خلال رصد هذه التكتيكات يمكننا تفسير حقيقة أن الجيش الأوكراني يفتقر إلى القدرة على الحركة وأنظمة الدفاع الجوي والغطاء الجوي، لذلك عليهم الاختباء في المستوطنات والاختلاط بالسكان.وتابع: "لقد رأينا هذا في الشرق الأوسط. عندما هزمنا "الإسلاميين" فروا إلى المدن، واستخدموا الناس والمدنيين كدروع بشرية وحاولوا تجنب الدمار. أعتقد أن هذا ما يحدث اليوم: الجيش الأوكراني يستخدم السكان لتجنب الهزيمة".وأشار العقيد إلى أن الجانب الروسي يحاول التصرف بحذر قدر الإمكان وتقليل الضرر، على عكس الجيش الأمريكي في العراق على وجه الخصوص. كما أعرب عن رأيه بأن هزيمة القوات المسلحة لأوكرانيا أمر حتمي، والرئيس زيلينسكي يحاول تأخيرها بأي وسيلة. وشدد ماكغريغور على أن مطالبة روسيا بوضع محايد لأوكرانيا أمر طبيعي تمامًا. علاوة على ذلك، هذا في مصلحة الولايات المتحدة نفسها، لأنه في هذه الحالة ستصبح الدولة نوعا من المنطقة العازلة بين موسكو وواشنطن، وفقا لـ "رايا نوفوستي".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-لتحرك-رتل-عسكري-روسي-بالقرب-من-كييف-1059474189.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
مستشار أمريكي سابق يشبه الجيش الأوكراني بـ"المتطرفين في الشرق الأوسط"
11:02 GMT 06.03.2022 (تم التحديث: 12:01 GMT 06.03.2022) تابعنا عبر
صرح المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، أن القوات الأوكرانية أصبحت مثل "المتطرفين في الشرق الأوسط"، باستخدامها المدنيين في المدن كدروع بشرية.
وقال ماكغريغور عبر قناة "Fox Business TV"، إنه من خلال رصد هذه التكتيكات يمكننا تفسير حقيقة أن الجيش الأوكراني يفتقر إلى القدرة على الحركة وأنظمة الدفاع الجوي والغطاء الجوي، لذلك عليهم الاختباء في المستوطنات والاختلاط بالسكان.
وتابع: "لقد رأينا هذا في الشرق الأوسط. عندما هزمنا "الإسلاميين" فروا إلى المدن، واستخدموا الناس والمدنيين كدروع بشرية وحاولوا تجنب الدمار. أعتقد أن هذا ما يحدث اليوم: الجيش الأوكراني يستخدم السكان لتجنب الهزيمة".
وأشار العقيد إلى أن الجانب الروسي يحاول التصرف بحذر قدر الإمكان وتقليل الضرر، على عكس الجيش الأمريكي في العراق على وجه الخصوص. كما أعرب عن رأيه بأن هزيمة القوات المسلحة لأوكرانيا أمر حتمي، والرئيس زيلينسكي يحاول تأخيرها بأي وسيلة.
وشدد ماكغريغور على أن مطالبة روسيا بوضع محايد لأوكرانيا أمر طبيعي تمامًا. علاوة على ذلك، هذا في مصلحة الولايات المتحدة نفسها، لأنه في هذه الحالة ستصبح الدولة نوعا من المنطقة العازلة بين موسكو وواشنطن، وفقا لـ "رايا نوفوستي".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
قد أكد أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.