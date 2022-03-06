https://arabic.sputniknews.com/20220306/مشاهد-مبهجة-الصلاة-بلا-تباعد-في-الحرم-المكي-بعد-إلغاء-كافة-قيود-كورونا-فيديو-1059523905.html

مشاهد مبهجة... الصلاة بلا تباعد في الحرم المكي بعد إلغاء كافة قيود كورونا... فيديو

مشاهد مبهجة... الصلاة بلا تباعد في الحرم المكي بعد إلغاء كافة قيود كورونا... فيديو

انتشرت على مواقع مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي والإسلامي، مقاطع فيديو وصور لأول صلاة جماعة بلا تباعد جسدي في الحرم المكي، اليوم الأحد، عقب إعلان... 06.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-06T09:31+0000

2022-03-06T09:31+0000

2022-03-06T09:31+0000

السعودية

العالم العربي

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وأثار ذلك تفاعلا واسعا في العالم العربي والإسلامي، حيث أعرب نشطاء على مواقع التواصل عن سعادتهم بعودة الأمور إلى طبيعتها، ووصفوا هذه المشاهد بـ"المبهجة".وأعلنت السعودية، مساء أمس السبت، رفع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالحد من انتشار جائحة كورونا اعتبارا من اليوم.جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية.وصدر القرار في ظل متابعة الوضع الوبائي للجائحة، وتراجع معدل الإصابات وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس، وفق ذات المصدر.وبناء عليه، تقرر إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بارتداء الكمامة فيها.كما تقرر إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن مغلقة كانت أو مفتوحة، بما في ذلك الأنشطة والفعاليات المختلفة.وفي حين ألزم القرار باستمرار ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، فقد ألغى إلزامية ارتدائها في الأماكن المفتوحة.كذلك، ألغى القرار البند الخاص باشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص "PCR" معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.لكن القرار الجديد تضمن بندا "يشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء في المملكة".وألغى القرار تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.كما ألغى القرار تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى السعودية والمغادرة لها من دول: جنوب أفريقيا، ناميبيا، بوتسوانا، زمبابوي، ليسوتو، إسواتيني، موزمبيق، مالاوي، موريشيوس، زامبيا، مدغشقر، أنغولا، سيشل، جزر القمر، نيجيريا، إثيوبيا، أفغانستان.

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