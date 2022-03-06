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https://arabic.sputniknews.com/20220306/مكتب-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-بينيت-تحدث-مع-بوتين-وماكرون-وشولتس-1059550544.html
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: بينيت تحدث مع بوتين وماكرون وشولتس
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: بينيت تحدث مع بوتين وماكرون وشولتس
تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم السبت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد يوم على لقاء بينهما في الكرملين. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T18:21+0000
2022-03-06T18:21+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
فلاديمير بوتين
نفتالي بينيت
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ولم يشر البيان الإسرائيلي، إلى تفاصيل المحادثة الهاتفية بين بينيت وبوتين، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.في سياق متصل، أفاد البيان أن بينيت تحدث أيضا مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، حول الوساطة الإسرائيلية بين روسيا وأوكرانيا.ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لاتفيا، غدا الإثنين للقاء نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.وسيعقد الاجتماع بين الوزيرين على خلفية رغبة إسرائيلية في التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، حسب ما أفاد موقع "واللا" العبري.وأمس السبت "وصل بينيت سرا إلى موسكو، وهبط ظهرا، وناقش مع بوتين لمدة ثلاث ساعات تقريبًا القتال في أوكرانيا وإمكانية وقف إطلاق النار"، وفق الموقع.في نهاية الاجتماع، تحدث بينيت مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، وغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي موسكو متوجها إلى برلين، حيث التقى بالمستشار شولتس، الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي.ووفق ليان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تحدث بينيت أيضا مرتين مع زيلينسكي طوال الليل، بعد لقائه مع بوتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/إعلام-الإدارة-الأمريكية-علمت-مسبقا-بزيارة-بينيت-إلى-موسكو-1059513050.html
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فلاديمير بوتين, نفتالي بينيت, روسيا, أخبار أوكرانيا

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: بينيت تحدث مع بوتين وماكرون وشولتس

18:21 GMT 06.03.2022
© Sputnik . Evgueniy Batov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© Sputnik . Evgueniy Batov
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تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم السبت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد يوم على لقاء بينهما في الكرملين.
ولم يشر البيان الإسرائيلي، إلى تفاصيل المحادثة الهاتفية بين بينيت وبوتين، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
في سياق متصل، أفاد البيان أن بينيت تحدث أيضا مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، حول الوساطة الإسرائيلية بين روسيا وأوكرانيا.
ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لاتفيا، غدا الإثنين للقاء نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.
وسيعقد الاجتماع بين الوزيرين على خلفية رغبة إسرائيلية في التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، حسب ما أفاد موقع "واللا" العبري.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
إعلام: الإدارة الأمريكية علمت مسبقا بزيارة بينيت إلى موسكو
أمس, 20:33 GMT
وأمس السبت "وصل بينيت سرا إلى موسكو، وهبط ظهرا، وناقش مع بوتين لمدة ثلاث ساعات تقريبًا القتال في أوكرانيا وإمكانية وقف إطلاق النار"، وفق الموقع.
في نهاية الاجتماع، تحدث بينيت مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، وغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي موسكو متوجها إلى برلين، حيث التقى بالمستشار شولتس، الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي.
ووفق ليان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تحدث بينيت أيضا مرتين مع زيلينسكي طوال الليل، بعد لقائه مع بوتين.
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- سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
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