https://arabic.sputniknews.com/20220306/مكتب-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-بينيت-تحدث-مع-بوتين-وماكرون-وشولتس-1059550544.html

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: بينيت تحدث مع بوتين وماكرون وشولتس

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: بينيت تحدث مع بوتين وماكرون وشولتس

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم السبت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد يوم على لقاء بينهما في الكرملين. 06.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-06T18:21+0000

2022-03-06T18:21+0000

2022-03-06T18:21+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

فلاديمير بوتين

نفتالي بينيت

روسيا

أخبار أوكرانيا

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ولم يشر البيان الإسرائيلي، إلى تفاصيل المحادثة الهاتفية بين بينيت وبوتين، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.في سياق متصل، أفاد البيان أن بينيت تحدث أيضا مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، حول الوساطة الإسرائيلية بين روسيا وأوكرانيا.ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لاتفيا، غدا الإثنين للقاء نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.وسيعقد الاجتماع بين الوزيرين على خلفية رغبة إسرائيلية في التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، حسب ما أفاد موقع "واللا" العبري.وأمس السبت "وصل بينيت سرا إلى موسكو، وهبط ظهرا، وناقش مع بوتين لمدة ثلاث ساعات تقريبًا القتال في أوكرانيا وإمكانية وقف إطلاق النار"، وفق الموقع.في نهاية الاجتماع، تحدث بينيت مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، وغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي موسكو متوجها إلى برلين، حيث التقى بالمستشار شولتس، الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي.ووفق ليان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تحدث بينيت أيضا مرتين مع زيلينسكي طوال الليل، بعد لقائه مع بوتين.

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فلاديمير بوتين, نفتالي بينيت, روسيا, أخبار أوكرانيا