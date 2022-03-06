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https://arabic.sputniknews.com/20220306/منصة-تيك-توك-توقف-نشر-محتواها-المرئي-الجديد-وخدمة-البث-المباشر-في-روسيا-1059552650.html
منصة تيك توك توقف نشر محتواها المرئي الجديد وخدمة البث المباشر في روسيا
منصة تيك توك توقف نشر محتواها المرئي الجديد وخدمة البث المباشر في روسيا
أعلنت منصة "تيك توك" الصينية للتواصل الاجتماعي أنها ستوقف نشر محتواها الجديد وخدمة البث المباشر في روسيا، على ضوء اعتماد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة... 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T19:31+0000
2022-03-06T19:31+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت المنصة الصينية، في بيان، "أولويتنا القصوى هي سلامة موظفينا ومستخدمينا، وفي ضوء قانون الأخبار الزائفة الجديد في روسيا لا نجد خيارًا آخر سوى إيقاف نشر المحتوى الجديد على خدمة الفيديو الخاصة بنا وكذلك خدمة البث المباشر، بينما ندرس التداعيات الأمنية لهذا القرار. أما خدمة الرسائل لدينا فلن تتأثر".
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روسيا

منصة تيك توك توقف نشر محتواها المرئي الجديد وخدمة البث المباشر في روسيا

19:31 GMT 06.03.2022
© REUTERS / Dado Ruvicتيك توك
تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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أعلنت منصة "تيك توك" الصينية للتواصل الاجتماعي أنها ستوقف نشر محتواها الجديد وخدمة البث المباشر في روسيا، على ضوء اعتماد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة الماضية، قانونًا يجرم نشر الأخبار الزائفة عن القوات المسلحة الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت المنصة الصينية، في بيان، "أولويتنا القصوى هي سلامة موظفينا ومستخدمينا، وفي ضوء قانون الأخبار الزائفة الجديد في روسيا لا نجد خيارًا آخر سوى إيقاف نشر المحتوى الجديد على خدمة الفيديو الخاصة بنا وكذلك خدمة البث المباشر، بينما ندرس التداعيات الأمنية لهذا القرار. أما خدمة الرسائل لدينا فلن تتأثر".
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