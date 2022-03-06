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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/منظمة-الصحة-العالمية-تعرض-المراكز-الصحية-في-أوكرانيا-للهجوم-1059521589.html
منظمة الصحة العالمية: تعرض مراكز صحية في أوكرانيا للهجوم
منظمة الصحة العالمية: تعرض مراكز صحية في أوكرانيا للهجوم
أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدورس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأحد، إن المنظمة أكدت "عدة" هجمات على مراكز رعاية صحية في أوكرانيا، كما أنها تحقق بشأن مراكز... 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T08:13+0000
2022-03-06T09:48+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
منظمة الصحة العالمية
العالم
العملية العسكرية لحماية دونباس
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وأضاف غيبريسوس في تغريدة له على موقع "تويتر" أن "الهجمات تسببت في سقوط العديد من القتلى والجرحى".وأكد أن "الهجمات على منشآت الرعاية الصحية أو العاملين فيها انتهاك للحياد الطبي وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني".وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الصحة العالمية, العالم

منظمة الصحة العالمية: تعرض مراكز صحية في أوكرانيا للهجوم

08:13 GMT 06.03.2022 (تم التحديث: 09:48 GMT 06.03.2022)
© REUTERSإدروس أدهانوم غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
إدروس أدهانوم غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
إدروس أدهانوم غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
© REUTERS
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أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدورس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأحد، إن المنظمة أكدت "عدة" هجمات على مراكز رعاية صحية في أوكرانيا، كما أنها تحقق بشأن مراكز أخرى.
وأضاف غيبريسوس في تغريدة له على موقع "تويتر" أن "الهجمات تسببت في سقوط العديد من القتلى والجرحى".
وأكد أن "الهجمات على منشآت الرعاية الصحية أو العاملين فيها انتهاك للحياد الطبي وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني".
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. اليوم الحادي عشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس12:14 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
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