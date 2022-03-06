https://arabic.sputniknews.com/20220306/هل-تستغل-الدول-الأوروبية-شباب-الشرق-الأوسط-لزجهم-في-الحروب-1059533179.html
هل تستغل الدول الأوروبية شباب الشرق الأوسط لزجهم في الحروب
هل تستغل الدول الأوروبية شباب الشرق الأوسط لزجهم في الحروب
مع تصاعد وتيرة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وإعلان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنشاء فيلق دولي من المتطوعين الأجانب للانضمام إلى جيش بلاده وصد... 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T12:20+0000
2022-03-06T12:20+0000
2022-03-06T12:20+0000
راديو
هموم عراقية
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هل تستغل الدول الأوروبية شباب الشرق الأوسط لزجهم في الحروب
هل تستغل الدول الأوروبية شباب الشرق الأوسط لزجهم في الحروب
وقد أكدت الخارجية العراقية رفض زج مواطنيها في حروب خارجية، مشيرة إلى سيادة القانون وأن الحكومة تتخذ موقف الحياد إزاء الأزمة الروسية الأوكرانية.فهل تستغل الدول الغربية رغبة الشباب بالهجرة لزجهم في أتون الصراع؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" مدير مركز الاعتماد للدراسات الأمنية والبحوث الاستراتيجية الدكتور عماد علو:وأضاف علو، "هناك الكثير من الطلبة الأجانب في أوكرانيا مُنعوا من المغادرة، بحجة عدم السماح للرجال بمغادرة المدن، وهو ما سيشكل خطرا على حياتهم في نزاع لا علاقة لهم فيه، رغم قيام القوات الروسية بفتح ممرات آمنة لخروجهم، فهناك ما يقارب الـ 5600 عراقي يعيش في أوكرانيا، قسم منهم نجح في الخروج والباقون يبحثون عن ممرات آمنة للخروج، وقد تقوم أوكرانيا والدول الأوربية باستغلال ورقة الأجانب من أجل الضغط على روسيا".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
سبوتنيك عربي
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ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/06/1059533109_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_c0f255bd663cb4201707dbe32a38568d.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, هموم عراقية, аудио
هل تستغل الدول الأوروبية شباب الشرق الأوسط لزجهم في الحروب
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مع تصاعد وتيرة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وإعلان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنشاء فيلق دولي من المتطوعين الأجانب للانضمام إلى جيش بلاده وصد القوات الروسية، يدور الحديث حول استغلال الشباب العراقيين للذهاب والتطوع، من أجل الحصول على بعض المكاسب وسط ارتفاع نسب البطالة في البلاد.
وقد أكدت الخارجية العراقية رفض زج مواطنيها في حروب خارجية، مشيرة إلى سيادة القانون وأن الحكومة تتخذ موقف الحياد إزاء الأزمة الروسية الأوكرانية.
فهل تستغل الدول الغربية رغبة الشباب بالهجرة لزجهم في أتون الصراع؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" مدير مركز الاعتماد للدراسات الأمنية والبحوث الاستراتيجية الدكتور عماد علو:
"هناك نزعة للهجرة من المناطق المتردية اقتصاديا وأمنيا باتجاه أوروبا، ويبدو أن السياسيين الأوكرانيين يحاولون استثمار هذه الرغبة، من أجل زج شباب الشرق الأوسط في أتون الصراع الحاصل في أوكرانيا، وهؤلاء المتطوعون سيكونون بمثابة مرتزقة ولا يخضعون لاتفاقيات جنيف، أما في الحقيقة فهم يبحثون عن الهجرة إلى أوروبا مجاناً أو الحصول على المال، الأمر الذي سيشكل مشكلة لحكومات هؤلاء المنخرطين في قوات المرتزقة، وهو موضوع ما يزال صعب تحقيقه من قبل أوكرانيا، بسبب عدم وجود مراكز لديها تعمل على تجنيد الشباب، أما إذا قامت الدول المؤيدة لأوكرانيا بهذا العمل، فسيُعد ذلك اشتراك فعلي منها في الصراع، وقد تقوم بعض الدول الأوروبية بإرسال المتطوعين إذا ما طال أمد النزاع".
وأضاف علو، "هناك الكثير من الطلبة الأجانب في أوكرانيا مُنعوا من المغادرة، بحجة عدم السماح للرجال بمغادرة المدن، وهو ما سيشكل خطرا على حياتهم في نزاع لا علاقة لهم فيه، رغم قيام القوات الروسية بفتح ممرات آمنة لخروجهم، فهناك ما يقارب الـ 5600 عراقي يعيش في أوكرانيا، قسم منهم نجح في الخروج والباقون يبحثون عن ممرات آمنة للخروج، وقد تقوم أوكرانيا والدول الأوربية باستغلال ورقة الأجانب من أجل الضغط على روسيا".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق