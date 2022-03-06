عربي
Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/وزير-الاتصالات-الإسرائيلي-لن-نحجب-أي-قنوات-روسية-في-بلادنا-1059528337.html
وزير الاتصالات الإسرائيلي: لن نحجب أي قنوات روسية في بلادنا
وزير الاتصالات الإسرائيلي: لن نحجب أي قنوات روسية في بلادنا
قال يوعاز هندل، وزير الاتصالات الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن حكومته لن تحجب أي قنوات روسية في البلاد. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T10:56+0000
2022-03-06T10:56+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101424/62/1014246237_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_42930604ee43817ba8d0f0a640e4eca5.jpg
وأكد الوزير الإسرائيلي أن السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، قد طلب منه حجب القنوات الروسية في إسرائيل، وأنه بدوره قد أجرى اتصالات مع وزراء مناظرين له، وقامت بلاده بفحص تلك القنوات، ولم تجد أي سبب لإغلاق أي قناة روسية للبث في إسرائيل.وكان كورنيتشوك قد طالب، يوم الثلاثاء الماضي، السلطات الإسرائيلية بحجب القنوات الروسية التي تبث في إسرائيل.ونقلت القناة العبرية الـ 12 عن يفغيني كورنيتشوك خلال مؤتمر صحفي عقده، مطالبته بحجب القنوات الرسمية الروسية التي تبث في إسرائيل، بدعوى أن تلك القنوات تقوم بـ"تضليل إعلامي".وأكد كورنيتشوك أن بلاده تناشد الحكومة الإسرائيلية وقف أو حجب القنوات الروسية التي تبث في إسرائيل، زاعما أنها لا تضر بإسرائيل وحدها ولكنها تضر الجميع معا.وفي السياق نفسه، طلب السفير الأوكراني لدى إسرائيل المساعدة من تل أبيب، كما سبق وساعدت بلاده اليهود من "الهولوكوست"، بدعوى أن بلاده تعيش "كارثة إنسانية"، على حد وصفه، وبأن إسرائيل طردت عشرات اللاجئين بدلا من منحهم مكانا للجوء.وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن تصريحات السفير الأوكراني لدى إسرائيل، كانت محملة بالدموع، خلال مؤتمر صحفي، طالب فيه مساعدة إسرائيلية عاجلة، بدعوى أن أوكرانيا سبقت وساعدت اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية، حينما ساهم الأوكرانيون في إنقاذ اليهود، آنذاك.وقال يفغيني كورنيتشوك: "نحن بحاجة لمساعدتكم الآن".للمزيد: بصوت مرتجف.. السفير الأوكراني في إسرائيل: ساعدونا كما ساعدنا اليهود في "الهولوكوست"وأعرب السفير الأوكراني في تل أبيب عن شكره للحكومة الإسرائيلية على ما أرسلته من دعم إنساني لبلاده.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101424/62/1014246237_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_ba4a1f251e23755f9c95a6c84b0e0576.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, إسرائيل

وزير الاتصالات الإسرائيلي: لن نحجب أي قنوات روسية في بلادنا

10:56 GMT 06.03.2022
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© flickr.com / Izhar Laufer
تابعنا عبرGoogle news
قال يوعاز هندل، وزير الاتصالات الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن حكومته لن تحجب أي قنوات روسية في البلاد.
وأكد الوزير الإسرائيلي أن السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، قد طلب منه حجب القنوات الروسية في إسرائيل، وأنه بدوره قد أجرى اتصالات مع وزراء مناظرين له، وقامت بلاده بفحص تلك القنوات، ولم تجد أي سبب لإغلاق أي قناة روسية للبث في إسرائيل.
وكان كورنيتشوك قد طالب، يوم الثلاثاء الماضي، السلطات الإسرائيلية بحجب القنوات الروسية التي تبث في إسرائيل.
ونقلت القناة العبرية الـ 12 عن يفغيني كورنيتشوك خلال مؤتمر صحفي عقده، مطالبته بحجب القنوات الرسمية الروسية التي تبث في إسرائيل، بدعوى أن تلك القنوات تقوم بـ"تضليل إعلامي".
وأكد كورنيتشوك أن بلاده تناشد الحكومة الإسرائيلية وقف أو حجب القنوات الروسية التي تبث في إسرائيل، زاعما أنها لا تضر بإسرائيل وحدها ولكنها تضر الجميع معا.
وفي السياق نفسه، طلب السفير الأوكراني لدى إسرائيل المساعدة من تل أبيب، كما سبق وساعدت بلاده اليهود من "الهولوكوست"، بدعوى أن بلاده تعيش "كارثة إنسانية"، على حد وصفه، وبأن إسرائيل طردت عشرات اللاجئين بدلا من منحهم مكانا للجوء.
وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن تصريحات السفير الأوكراني لدى إسرائيل، كانت محملة بالدموع، خلال مؤتمر صحفي، طالب فيه مساعدة إسرائيلية عاجلة، بدعوى أن أوكرانيا سبقت وساعدت اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية، حينما ساهم الأوكرانيون في إنقاذ اليهود، آنذاك.
وقال يفغيني كورنيتشوك: "نحن بحاجة لمساعدتكم الآن".
للمزيد: بصوت مرتجف.. السفير الأوكراني في إسرائيل: ساعدونا كما ساعدنا اليهود في "الهولوكوست"
وأعرب السفير الأوكراني في تل أبيب عن شكره للحكومة الإسرائيلية على ما أرسلته من دعم إنساني لبلاده.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. اليوم الحادي عشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس12:14 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала