https://arabic.sputniknews.com/20220306/وزير-النفط-الإيراني-لن-نحتاج-إلى-استيراد-البنزين-في-العام-المقبل-1059530546.html
وزير النفط الإيراني: لن نحتاج إلى استيراد البنزين في العام المقبل
وزير النفط الإيراني: لن نحتاج إلى استيراد البنزين في العام المقبل
قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، اليوم الأحد، إن بلاده لن تحتاج لاستيراد البنزين في العام المقبل، مشيرا إلى أنها تعمل على تطوير حقول النفط والغاز لديها. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T11:42+0000
2022-03-06T11:42+0000
2022-03-06T11:42+0000
إيران
أسعار النفط اليوم
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أضاف أوجي أن "إيران لن تنتظر اتفاقية فيينا وسنقوم بتنفيذ مشاريع نفط وغاز مهمة بمساعدة موارد داخلية".وأوضح وزير النفط الإيراني أنه خلال الـ6 أشهر الماضية تم توقيع عقود بقيمة 4.5 مليار دولار لتطوير حقول الغاز والنفط مع شركات محلية وأجنبية.وأشار إلى أنه تم توقيع 8 عقود لتجميع الغازات المصاحبة للنفط، خلال الأسبوع الماضي.وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، قد أعلنت في وقت سابق، أنها تحاول الوصول إلى طاقة إنتاجية عالية من النفط، تعادل ما كانت تنتجه قبل فرض العقوبات الأمريكية، أي 4 ملايين برميل يوميا.يذكر أن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، قد صرح فور تعيينه في شهر أغسطس/آب 2021، بأن بلاده تعتزم تعزيز مكانتها في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وإعادة إنتاجها إلى السوق العالمي.وأوضح الوزير الإيراني أن البحث عن أسواق نفطية جديدة، إلى جانب صيانة الإنتاج ومنع بيع الخام، سيكون من بين مهامه الرئيسية.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/إيران-تعتزم-بلوغ-مستوى-4-ملايين-برميل-نفط-يوميا-1053333427.html
إيران
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إيران, أسعار النفط اليوم
وزير النفط الإيراني: لن نحتاج إلى استيراد البنزين في العام المقبل
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قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، اليوم الأحد، إن بلاده لن تحتاج لاستيراد البنزين في العام المقبل، مشيرا إلى أنها تعمل على تطوير حقول النفط والغاز لديها.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية
، أضاف أوجي أن "إيران لن تنتظر اتفاقية فيينا وسنقوم بتنفيذ مشاريع نفط وغاز مهمة بمساعدة موارد داخلية".
وأوضح وزير النفط الإيراني أنه خلال الـ6 أشهر الماضية تم توقيع عقود بقيمة 4.5 مليار دولار لتطوير حقول الغاز والنفط مع شركات محلية وأجنبية.
وأشار إلى أنه تم توقيع 8 عقود لتجميع الغازات المصاحبة للنفط، خلال الأسبوع الماضي.
كما أكد أوجي عدم حاجة إيران لاستيراد البنزين في العام المقبل بعد هذه الإجراءات.
27 نوفمبر 2021, 15:26 GMT
وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، قد أعلنت في وقت سابق، أنها تحاول الوصول إلى طاقة إنتاجية عالية من النفط، تعادل ما كانت تنتجه قبل فرض العقوبات الأمريكية، أي 4 ملايين برميل يوميا
.
يذكر أن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، قد صرح فور تعيينه في شهر أغسطس/آب 2021، بأن بلاده تعتزم تعزيز مكانتها في منظمة البلدان المصدرة للنفط
(أوبك) وإعادة إنتاجها إلى السوق العالمي.
وأوضح الوزير الإيراني أن البحث عن أسواق نفطية جديدة، إلى جانب صيانة الإنتاج ومنع بيع الخام، سيكون من بين مهامه الرئيسية.