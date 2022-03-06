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https://arabic.sputniknews.com/20220306/وكالة-مقتل-14-شخصا-في-حادث-منجم-فحم-بجنوب-غرب-الصين-1059525378.html
وكالة: مقتل 14 شخصا في حادث منجم فحم بجنوب غرب الصين
وكالة: مقتل 14 شخصا في حادث منجم فحم بجنوب غرب الصين
ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد، بعد عملية إنقاذ استمرت عشرة أيام، أن حادثا في منجم فحم بإقليم غويجو بجنوب غرب الصين أسفر عن مقتل 14 شخصا. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T09:55+0000
2022-03-06T09:55+0000
العالم
الصين
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وحاصر انهيار وقع في منجم الفحم شونجون في مقاطعة جين فينغ يوم 25 فبراير/ شباط القتلى الأربعة عشر.وأظهرت بيانات من الإدارة الوطنية للطاقة أن الطاقة الإنتاجية للمنجم تبلغ 150 ألف طن سنويا، وفقا لـ "رويترز".وتشهد المناجم الصينية واحدا من أعلى معدلات الحوادث المميتة بين مناجم العالم. وقالت الصين في السنوات الماضية، إنها تريد إغلاق مناجم الفحم الصغيرة التي تقل الطاقة الإنتاجية السنوية في أي منها عن 300 ألف طن، بسبب أضرارها البيئية والمخاوف على سلامة العاملين بها.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/مصرع-5-عمال-وإصابة-5-آخرين-إثر-انفجار-في-منجم-فحم-جنوب-غربي-باكستان-1058065397.html
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العالم, الصين

وكالة: مقتل 14 شخصا في حادث منجم فحم بجنوب غرب الصين

09:55 GMT 06.03.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورعمال في منجم للفحم
عمال في منجم للفحم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد، بعد عملية إنقاذ استمرت عشرة أيام، أن حادثا في منجم فحم بإقليم غويجو بجنوب غرب الصين أسفر عن مقتل 14 شخصا.
وحاصر انهيار وقع في منجم الفحم شونجون في مقاطعة جين فينغ يوم 25 فبراير/ شباط القتلى الأربعة عشر.

وأظهرت بيانات من الإدارة الوطنية للطاقة أن الطاقة الإنتاجية للمنجم تبلغ 150 ألف طن سنويا، وفقا لـ "رويترز".

وتشهد المناجم الصينية واحدا من أعلى معدلات الحوادث المميتة بين مناجم العالم. وقالت الصين في السنوات الماضية، إنها تريد إغلاق مناجم الفحم الصغيرة التي تقل الطاقة الإنتاجية السنوية في أي منها عن 300 ألف طن، بسبب أضرارها البيئية والمخاوف على سلامة العاملين بها.
منجم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
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