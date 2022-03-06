https://arabic.sputniknews.com/20220306/-الخارجية-الأرمينية-يريفان-صوتت--ضد-تعليق-حقوق-روسيا-في-مجلس-أوروبا-1059531434.html
الخارجية الأرمينية: يريفان صوتت ضد تعليق حقوق روسيا في مجلس أوروبا
الخارجية الأرمينية: يريفان صوتت ضد تعليق حقوق روسيا في مجلس أوروبا
قالت وزارة الخارجية الأرمينية، إن أرمينيا صوتت ضد تعليق حقوق روسيا في مجلس أوروبا، مؤكدة أنه ينبغي تطبيق مثل هذه الإجراءات في حالات الخطر القصوى، وقبل ذلك كان... 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T11:57+0000
2022-03-06T11:57+0000
2022-03-06T11:57+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101662/34/1016623426_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_a43e12ca199002c52eccaeefa005bd5b.jpg
وجاء في بيان الوزارة: "في رأي الجانب الأرميني، قبل اتخاذ القرار بتعليق الحق في التمثيل، والذي ينبغي في الواقع تطبيقه في حالات الخطر القصوى، كان من الممكن استخدام الإجراءات الأخرى الموجودة في مجلس أوروبا".في وقت سابق، صرح مجلس أوروبا أنه تم تعليق حقوق روسيا في المنظمة، لكن هذا إجراء مؤقت ولا تزال البلاد عضوًا في المنظمة.صوتت 42 دولة في مجلس أوروبا لصالح تعليق حقوق روسيا، وعارضها دولتان هما روسيا وأرمينيا. امتنعت تركيا وأذربيجان عن التصويت.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/تعليق-عضوية-روسيا-في-مجلس-أوروبا-1059160078.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101662/34/1016623426_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_ffc6442e32f518559a5b9712672e8268.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الأرمينية: يريفان صوتت ضد تعليق حقوق روسيا في مجلس أوروبا
تابعنا عبر
قالت وزارة الخارجية الأرمينية، إن أرمينيا صوتت ضد تعليق حقوق روسيا في مجلس أوروبا، مؤكدة أنه ينبغي تطبيق مثل هذه الإجراءات في حالات الخطر القصوى، وقبل ذلك كان من الممكن استخدام إجراءات أخرى.
وجاء في بيان الوزارة: "في رأي الجانب الأرميني، قبل اتخاذ القرار بتعليق الحق في التمثيل، والذي ينبغي في الواقع تطبيقه في حالات الخطر القصوى، كان من الممكن استخدام الإجراءات الأخرى الموجودة في مجلس أوروبا".
في وقت سابق، صرح مجلس أوروبا أنه تم تعليق حقوق روسيا في المنظمة، لكن هذا إجراء مؤقت ولا تزال البلاد عضوًا في المنظمة.
صوتت 42 دولة في مجلس أوروبا لصالح تعليق حقوق روسيا، وعارضها دولتان هما روسيا وأرمينيا. امتنعت تركيا وأذربيجان عن التصويت.