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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220306/-الخارجية-الأرمينية-يريفان-صوتت--ضد-تعليق-حقوق-روسيا-في-مجلس-أوروبا-1059531434.html
الخارجية الأرمينية: يريفان صوتت ضد تعليق حقوق روسيا في مجلس أوروبا
الخارجية الأرمينية: يريفان صوتت ضد تعليق حقوق روسيا في مجلس أوروبا
قالت وزارة الخارجية الأرمينية، إن أرمينيا صوتت ضد تعليق حقوق روسيا في مجلس أوروبا، مؤكدة أنه ينبغي تطبيق مثل هذه الإجراءات في حالات الخطر القصوى، وقبل ذلك كان... 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T11:57+0000
2022-03-06T11:57+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "في رأي الجانب الأرميني، قبل اتخاذ القرار بتعليق الحق في التمثيل، والذي ينبغي في الواقع تطبيقه في حالات الخطر القصوى، كان من الممكن استخدام الإجراءات الأخرى الموجودة في مجلس أوروبا".في وقت سابق، صرح مجلس أوروبا أنه تم تعليق حقوق روسيا في المنظمة، لكن هذا إجراء مؤقت ولا تزال البلاد عضوًا في المنظمة.صوتت 42 دولة في مجلس أوروبا لصالح تعليق حقوق روسيا، وعارضها دولتان هما روسيا وأرمينيا. امتنعت تركيا وأذربيجان عن التصويت.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/تعليق-عضوية-روسيا-في-مجلس-أوروبا-1059160078.html
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الخارجية الأرمينية: يريفان صوتت ضد تعليق حقوق روسيا في مجلس أوروبا

11:57 GMT 06.03.2022
© Sputnik . Eduard Pesov / الذهاب إلى بنك الصورمجلس وزراء خارجية دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
مجلس وزراء خارجية دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© Sputnik . Eduard Pesov
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قالت وزارة الخارجية الأرمينية، إن أرمينيا صوتت ضد تعليق حقوق روسيا في مجلس أوروبا، مؤكدة أنه ينبغي تطبيق مثل هذه الإجراءات في حالات الخطر القصوى، وقبل ذلك كان من الممكن استخدام إجراءات أخرى.
وجاء في بيان الوزارة: "في رأي الجانب الأرميني، قبل اتخاذ القرار بتعليق الحق في التمثيل، والذي ينبغي في الواقع تطبيقه في حالات الخطر القصوى، كان من الممكن استخدام الإجراءات الأخرى الموجودة في مجلس أوروبا".
في وقت سابق، صرح مجلس أوروبا أنه تم تعليق حقوق روسيا في المنظمة، لكن هذا إجراء مؤقت ولا تزال البلاد عضوًا في المنظمة.
صوتت 42 دولة في مجلس أوروبا لصالح تعليق حقوق روسيا، وعارضها دولتان هما روسيا وأرمينيا. امتنعت تركيا وأذربيجان عن التصويت.
ستراسبورغ / مجلس أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
تعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا
25 فبراير, 16:46 GMT
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. اليوم الحادي عشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس12:14 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
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