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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/أردوغان-لبوتين-يمكن-استخدام-الروبل-الروسي-في-المعاملات-التجارية-بين-البلدين-1059588481.html
أردوغان لبوتين: يمكن استخدام الروبل الروسي في المعاملات التجارية بين البلدين
أردوغان لبوتين: يمكن استخدام الروبل الروسي في المعاملات التجارية بين البلدين
أفادت قناة "إن.تي.في" التركية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بإمكانية استخدام الروبل الروسي في المعاملات... 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T17:23+0000
2022-03-07T17:23+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار تركيا اليوم
جمهورية لوغانسك الشعبية
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أنطاكيا - سبوتنيك. وبحسب القناة، فإن أردوغان أكد لبوتين، خلال محادثة هاتفية جرت أمس الأحد، إمكانية استخدام الروبل والروسي والدولار واليورو واليوان الصيني والذهب في التعاملات التجارية بين موسكو وأنقرة.ولفتت القناة إلى أن الرئيس الروسي أبلغ أردوغان، بأنه سيعطي التعليمات بشأن توجه 30 سفينة محملة بالقمح وزيت عباد الشمس إلى تركيا.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا بأنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/اليوان-الصيني-بديل-الدولار-في-روسيا-1059530942.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, جمهورية لوغانسك الشعبية

أردوغان لبوتين: يمكن استخدام الروبل الروسي في المعاملات التجارية بين البلدين

17:23 GMT 07.03.2022
© Sputnik . Michael Klimentyevأردوغان وبوتين (صورة ارشيفية)
أردوغان وبوتين (صورة ارشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© Sputnik . Michael Klimentyev
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أفادت قناة "إن.تي.في" التركية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بإمكانية استخدام الروبل الروسي في المعاملات التجارية بين البلدين.
أنطاكيا - سبوتنيك. وبحسب القناة، فإن أردوغان أكد لبوتين، خلال محادثة هاتفية جرت أمس الأحد، إمكانية استخدام الروبل والروسي والدولار واليورو واليوان الصيني والذهب في التعاملات التجارية بين موسكو وأنقرة.
ولفتت القناة إلى أن الرئيس الروسي أبلغ أردوغان، بأنه سيعطي التعليمات بشأن توجه 30 سفينة محملة بالقمح وزيت عباد الشمس إلى تركيا.
عملة اليوان الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
اليوان الصيني بديلا للدولار في روسيا
أمس, 11:51 GMT
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا بأنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف في أوكرانيا.
© Sputnikارتفاع أسعار الغاز عالميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
ارتفاع أسعار الغاز عالميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
ارتفاع أسعار الغاز عالميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة..الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس20:32 GMT
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