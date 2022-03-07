https://arabic.sputniknews.com/20220307/أردوغان-لبوتين-يمكن-استخدام-الروبل-الروسي-في-المعاملات-التجارية-بين-البلدين-1059588481.html
أردوغان لبوتين: يمكن استخدام الروبل الروسي في المعاملات التجارية بين البلدين
أردوغان لبوتين: يمكن استخدام الروبل الروسي في المعاملات التجارية بين البلدين
أفادت قناة "إن.تي.في" التركية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بإمكانية استخدام الروبل الروسي في المعاملات... 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T17:23+0000
2022-03-07T17:23+0000
2022-03-07T17:23+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار تركيا اليوم
جمهورية لوغانسك الشعبية
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أنطاكيا - سبوتنيك. وبحسب القناة، فإن أردوغان أكد لبوتين، خلال محادثة هاتفية جرت أمس الأحد، إمكانية استخدام الروبل والروسي والدولار واليورو واليوان الصيني والذهب في التعاملات التجارية بين موسكو وأنقرة.ولفتت القناة إلى أن الرئيس الروسي أبلغ أردوغان، بأنه سيعطي التعليمات بشأن توجه 30 سفينة محملة بالقمح وزيت عباد الشمس إلى تركيا.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا بأنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/اليوان-الصيني-بديل-الدولار-في-روسيا-1059530942.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, جمهورية لوغانسك الشعبية
أردوغان لبوتين: يمكن استخدام الروبل الروسي في المعاملات التجارية بين البلدين
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أفادت قناة "إن.تي.في" التركية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بإمكانية استخدام الروبل الروسي في المعاملات التجارية بين البلدين.
أنطاكيا - سبوتنيك. وبحسب القناة، فإن أردوغان أكد لبوتين، خلال محادثة هاتفية جرت أمس الأحد، إمكانية استخدام الروبل والروسي والدولار واليورو واليوان الصيني
والذهب في التعاملات التجارية بين موسكو وأنقرة.
ولفتت القناة إلى أن الرئيس الروسي أبلغ أردوغان، بأنه سيعطي التعليمات بشأن توجه 30 سفينة محملة بالقمح وزيت عباد الشمس إلى تركيا.
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية
خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية
الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا بأنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف في أوكرانيا.