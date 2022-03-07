https://arabic.sputniknews.com/20220307/أمريكا-في-حالة-وقوع-عدوان-على-دول-الناتو-سندافع-عن-كل-شبر-من-أراضيه-1059577102.html

أمريكا: في حالة وقوع عدوان على دول الناتو سندافع عن كل شبر من أراضيه

أمريكا: في حالة وقوع عدوان على دول الناتو سندافع عن كل شبر من أراضيه

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده وليتوانيا تُصرّان على دعم الشعب الأوكراني، معلنا عن إرسال 400 فرد إضافي من فريق اللواء القتالي الأول المدرع... 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T13:38+0000

2022-03-07T13:38+0000

2022-03-07T13:39+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

الناتو

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موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليتواني، غابريليوس لاندسبيرغيس، اليوم الاثنين بالعاصمة فيلنيوس إن "الولايات المتحدة دعمت عضوية ليتوانيا في الناتو والاتحاد الأوروبي".وأشار إلى أن الولايات المتحدة وليتوانيا "مصرتان على دعم الشعب الأوكراني".وأعلن بلينكين أن "400 فرد إضافي من فريق اللواء القتالي الأول المدرع سيصلون إلى ليتوانيا (من الولايات المتحدة) في الأيام المقبلة"، قائلا: إن ذلك تجديدا لالتزام الولايات المتحدة بالمادة 5 من ميثاق "الناتو".وطلبت الولايات المتحدة، أمس الأحد، مقترحات أولية من الشركات بشأن إمكانية إمداد ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا بأنظمة دفاع جوي ودمجها في نظام الدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط الفائت، العملية العسكرية الخاصة، التي حدد الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف".كما تهدف العملية العسكرية، بحسب الرئيس بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.

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