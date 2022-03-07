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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/أمريكا-في-حالة-وقوع-عدوان-على-دول-الناتو-سندافع-عن-كل-شبر-من-أراضيه-1059577102.html
أمريكا: في حالة وقوع عدوان على دول الناتو سندافع عن كل شبر من أراضيه
أمريكا: في حالة وقوع عدوان على دول الناتو سندافع عن كل شبر من أراضيه
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده وليتوانيا تُصرّان على دعم الشعب الأوكراني، معلنا عن إرسال 400 فرد إضافي من فريق اللواء القتالي الأول المدرع... 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T13:38+0000
2022-03-07T13:39+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
الناتو
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موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليتواني، غابريليوس لاندسبيرغيس، اليوم الاثنين بالعاصمة فيلنيوس إن "الولايات المتحدة دعمت عضوية ليتوانيا في الناتو والاتحاد الأوروبي".وأشار إلى أن الولايات المتحدة وليتوانيا "مصرتان على دعم الشعب الأوكراني".وأعلن بلينكين أن "400 فرد إضافي من فريق اللواء القتالي الأول المدرع سيصلون إلى ليتوانيا (من الولايات المتحدة) في الأيام المقبلة"، قائلا: إن ذلك تجديدا لالتزام الولايات المتحدة بالمادة 5 من ميثاق "الناتو".وطلبت الولايات المتحدة، أمس الأحد، مقترحات أولية من الشركات بشأن إمكانية إمداد ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا بأنظمة دفاع جوي ودمجها في نظام الدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط الفائت، العملية العسكرية الخاصة، التي حدد الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف".كما تهدف العملية العسكرية، بحسب الرئيس بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/ماكرون-إقامة-روسيا-ممرات-إنسانية-في-أوكرانيا-سخرية-أخلاقية-وسياسية-1059576384.html
https://arabic.sputniknews.com/20220307/أمريكا-تحرك-7-آلاف-جندي-إضافي-وتقول-إن-روسيا-تمتلك-قوة-هائلة-مقارنة-بأوكرانيا-1059569198.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الناتو

أمريكا: في حالة وقوع عدوان على دول الناتو سندافع عن كل شبر من أراضيه

13:38 GMT 07.03.2022 (تم التحديث: 13:39 GMT 07.03.2022)
© REUTERS / Jonathan Drakeجنود القوات الأمريكية ينتظرون الانتشار في أوروبا، على حدود روسيا و أوكرانيا، ولاية كارولينا، الولايات المتحدة 14 فبراير 2021
جنود القوات الأمريكية ينتظرون الانتشار في أوروبا، على حدود روسيا و أوكرانيا، ولاية كارولينا، الولايات المتحدة 14 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / Jonathan Drake
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده وليتوانيا تُصرّان على دعم الشعب الأوكراني، معلنا عن إرسال 400 فرد إضافي من فريق اللواء القتالي الأول المدرع إلى ليتوانيا خلال أيام.
موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليتواني، غابريليوس لاندسبيرغيس، اليوم الاثنين بالعاصمة فيلنيوس إن "الولايات المتحدة دعمت عضوية ليتوانيا في الناتو والاتحاد الأوروبي".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
ماكرون: إقامة روسيا ممرات إنسانية في أوكرانيا سخرية أخلاقية وسياسية
13:15 GMT
وأضاف "روسيا حاولت تقويض ديمقراطية ليتوانيا من خلال حملات إعلامية مضللة وهجمات سيبرانية".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وليتوانيا "مصرتان على دعم الشعب الأوكراني".
وأعلن بلينكين أن "400 فرد إضافي من فريق اللواء القتالي الأول المدرع سيصلون إلى ليتوانيا (من الولايات المتحدة) في الأيام المقبلة"، قائلا: إن ذلك تجديدا لالتزام الولايات المتحدة بالمادة 5 من ميثاق "الناتو".
أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية مع الكتيبة الثانية المارينز السابع الذي يعد جزءًا من قوة الرد السريع يحمل كيسًا من الرمل أثناء تعزيز مجمع السفارة الأمريكية في بغداد في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
أمريكا تدفع بـ7 آلاف جندي إضافي وتقول إن روسيا تمتلك قوة هائلة
10:24 GMT
وأكد أنه في حالة وقوع عدوان على دول الناتو "سندافع عن كل شبر من أراضيه".
وطلبت الولايات المتحدة، أمس الأحد، مقترحات أولية من الشركات بشأن إمكانية إمداد ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا بأنظمة دفاع جوي ودمجها في نظام الدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط الفائت، العملية العسكرية الخاصة، التي حدد الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف".
كما تهدف العملية العسكرية، بحسب الرئيس بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة..الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس20:32 GMT
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