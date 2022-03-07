https://arabic.sputniknews.com/20220307/إسرائيل-ستغلق-منطقة-صناعية-رئيسية-في-حيفا-في-غضون-10-سنوات-1059560051.html
إسرائيل ستغلق منطقة صناعية رئيسية في حيفا في غضون 10 سنوات
إسرائيل ستغلق منطقة صناعية رئيسية في حيفا في غضون 10 سنوات
أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، خطة لإغلاق منطقة صناعية رئيسية في مدينة حيفا الساحلية يقول مسؤولو الصحة إنها صارت خطرة منذ سنوات. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T00:00+0000
2022-03-07T00:00+0000
2022-03-07T00:06+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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وتهدف الخطة إلى التخلص التدريجي خلال عشر سنوات من المصانع، ومنها أكبر مصفاة للنفط في البلاد والتي تزود إسرائيل بالكثير من منتجات الوقود والبتروكيماويات المستخدمة في مواد مثل البلاستيك والأسفلت.وأثارت هذه الخطوة معارضة نقابية، بسبب فقدان الوظائف المحتمل، ومن المقرر أن يتفاوض ممثلو الحكومة مع الشركات في حيفا بشأن هذا الإغلاق.ولتلبية احتياجاتها من الطاقة، ستعتمد إسرائيل بشكل أكبر على واردات المنتجات البترولية المكررة وستحتاج إلى تعزيز قدرتها التخزينية للمواد الصناعية الحيوية، وفقا للخطة.وقالت شركة مصافي النفط، وهي أكبر مجموعة للتكرير والبتروكيماويات في إسرائيل، إن من المهم لإسرائيل الحفاظ على سوق طاقة مستقل وقدمت "نموذجها الهجين" الذي يتوافق مع قرار الحكومة.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تفاصيل-اعتراض-مسيرتين-إيرانيتين-حاولتا-اختراق-المجال-الجوي-1059556226.html
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أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل ستغلق منطقة صناعية رئيسية في حيفا في غضون 10 سنوات
00:00 GMT 07.03.2022 (تم التحديث: 00:06 GMT 07.03.2022) تابعنا عبر
أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، خطة لإغلاق منطقة صناعية رئيسية في مدينة حيفا الساحلية يقول مسؤولو الصحة إنها صارت خطرة منذ سنوات.
وتهدف الخطة إلى التخلص التدريجي خلال عشر سنوات من المصانع، ومنها أكبر مصفاة للنفط في البلاد
والتي تزود إسرائيل بالكثير من منتجات الوقود والبتروكيماويات المستخدمة في مواد مثل البلاستيك والأسفلت.
وستستثمر الدولة مليار شيقل (305 ملايين دولار) لبناء عشرات الآلاف من وحدات الأبنية وتحسين وسائل النقل العام في الأماكن التي توجد بها الآن هذه المصانع.
وأثارت هذه الخطوة معارضة نقابية، بسبب فقدان الوظائف المحتمل، ومن المقرر أن يتفاوض ممثلو الحكومة مع الشركات في حيفا بشأن هذا الإغلاق.
ولتلبية احتياجاتها من الطاقة، ستعتمد إسرائيل بشكل أكبر على واردات المنتجات البترولية المكررة وستحتاج إلى تعزيز قدرتها التخزينية للمواد الصناعية الحيوية، وفقا للخطة.
وقالت شركة مصافي النفط، وهي أكبر مجموعة للتكرير والبتروكيماويات في إسرائيل، إن من المهم لإسرائيل الحفاظ على سوق طاقة مستقل وقدمت "نموذجها الهجين" الذي يتوافق مع قرار الحكومة.