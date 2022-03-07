https://arabic.sputniknews.com/20220307/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-تعرض-البلاد-لانخفاض-ملحوظ-في-درجات-الحرارة-يصل-لـ6-درجات-1059589333.html
الأرصاد المصرية تحذر من تعرض البلاد لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل لـ6 درجات
الأرصاد المصرية تحذر من تعرض البلاد لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل لـ6 درجات
أعلن المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، عن أن البلاد تتعرض لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل لـ6 درجات، الخميس المقبل. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T17:42+0000
2022-03-07T17:42+0000
2022-03-07T17:42+0000
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وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات مع موقع مصراوي، أن "الأجواء الشتوية ستعود مرة أخرى بدءًا من الخميس وحتى بداية الأسبوع المقبل، وتصل فيها درجة الحرارة إلى 17 على القاهرة الكبرى.وأضافت أن "الأجواء ستكون مائلة للبرودة خلال فترات النهار، وشديدة البرودة ليلا، مع وجود نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري".وأوضحت الدكتورة منار غانم، أن "حالة الطقس غدا الثلاثاء تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بمقدار من درجتين إلى ثلاثة درجات، وتتأثر البلاد برياح جنوبية شرقية على أغلب أنحاء الجمهورية، وهو السبب في ارتفاع درجات الحرارة.وكان مسؤول في الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر قال إنه "من المتوقع أن ينتهي المنخفض الخماسيني الذي ضرب مصر أمس الأحد، خلال الساعات القليلة المقبلة.وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، محمود شاهين، في تصريحات عبر فضائية "دي أم سي"، أن البلاد تعرضت لمنخفض من الخماسين قادم من الصحراء الغربية، وتسبب في نشاط مثير للرياح والأتربة على كافة محافظات الجمهورية مع ارتفاع في درجات الحرارة.ولفت إلى أنه من المتوقع أن "ينتهي هذا المنخفض وتتحسن الرؤية تدريجيًا خلال الساعات القليلة المقبلة"، مؤكدا أن "خلال الساعات المقبلة سيكون الطقس صافي تمامًا وخالي من الأتربة".
https://arabic.sputniknews.com/20220305/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-المنخفض-الخمسيني-1059513344.html
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الأرصاد المصرية تحذر من تعرض البلاد لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل لـ6 درجات
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أعلن المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، عن أن البلاد تتعرض لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل لـ6 درجات، الخميس المقبل.
وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات مع موقع مصراوي
، أن "الأجواء الشتوية ستعود مرة أخرى بدءًا من الخميس وحتى بداية الأسبوع المقبل، وتصل فيها درجة الحرارة إلى 17 على القاهرة الكبرى.
وأضافت أن "الأجواء ستكون مائلة للبرودة خلال فترات النهار، وشديدة البرودة ليلا، مع وجود نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري".
وأوضحت الدكتورة منار غانم، أن "حالة الطقس غدا الثلاثاء تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بمقدار من درجتين إلى ثلاثة درجات، وتتأثر البلاد برياح جنوبية شرقية على أغلب أنحاء الجمهورية، وهو السبب في ارتفاع درجات الحرارة.
وكان مسؤول في الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر قال إنه "من المتوقع أن ينتهي المنخفض الخماسيني الذي ضرب مصر
أمس الأحد، خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، محمود شاهين، في تصريحات عبر فضائية "دي أم سي"، أن البلاد تعرضت لمنخفض من الخماسين قادم من الصحراء الغربية، وتسبب في نشاط مثير للرياح والأتربة على كافة محافظات الجمهورية مع ارتفاع في درجات الحرارة.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن "ينتهي هذا المنخفض وتتحسن الرؤية تدريجيًا خلال الساعات القليلة المقبلة"، مؤكدا أن "خلال الساعات المقبلة سيكون الطقس صافي تمامًا وخالي من الأتربة".