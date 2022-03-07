الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على ملفات الشرق الأوسط
الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على ملفات الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة: تأثير الأزمة الأوكرانية على أهم ملفات الشرق الأوسط وعلى رأسها سوريا، بلينكن يتحدث عن أوكرانيا الجديدة بعد مقتل زيلينسكي، زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للكرملين وبعدها إلى ألمانيا، لافروف يضع شروطا جديدة تتعلق بالملف النووي الإيراني ويطالب واشنطن بضمانات، استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا.
بدأت انعكاسات العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس، تلقي بظلالها عن العالم أجمع، إن كان اقتصاديا أو سياسيا، ودول الشرق الأوسط ليست بمنأى عن هذه التغييرات، لاسيما في تلك الدول التي تلعب روسيا دورا محوريا فيها كسوريا.
حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي، علي مخلوف، لـ "بلا قيود":
" في حال انتصرت روسيا ونجحت على المستوى الدولي من الناحية المجتمعية وليس من الناحية العسكرية بشكل كامل، فإنه من الممكن أن يستعمل الروس القوة المفرطة أكثر من السابق على الجغرافية السورية ضد الجماعات الإرهابية التي تهدد وحدة وسيادة سوريا، خصوصا وأن هذه الجماعات تستهدف القوات الروسية كما السورية المتواجدة في سوريا، وهناك العديد من السيناريوهات مثل استعادة إدلب، ثم الضغط بقوة في شرق الفرات إثر تواجد القوات الأمريكية هناك، في حال خسارة الأمريكي ومن معه معركتهم الدولية القائمة على الساحة الأوكرانية، وهذا سيحقق عودة جميع الجغرافية إلى كنف الدولة السورية، أيضا أتوقع أن يصبح لروسيا دورا أكثر فعالية في مصر والعراق والجزائر والمغرب".
إرهابيون يتوجهون إلى أوكرانيا ... من سيمولهم؟
تشهد أوكرانيا استقطاب إرهابيين من جميع أصقاع الأرض وبدعوة رسمية من رئيسها، وتجنيد السفارات الأوكرانية للمقاتلين الأجانب، كل هذا سيهدد الأمن القومي العالمي؟ ولكن من سيمول هؤلاء المقاتلين؟، من سيدفع لهم رواتب مشاركتهم في القتال ضد الجيش الروسي؟
هذا السؤال طرحناه على المحلل السياسي الخبير بشؤون منطقة القوقاز ستانيسلاف تاراسوف، والذي قال لــ "سبوتنيك":
"حجم الأنشطة التي تقوم بها الاستخبارات الأوكرانية مذهل للغاية، حيث تحاول نقل ما يسمى بالإرهاب الدولي إلى الأراضي الأوكرانية، مثل فلول "داعش" وغيرهم من الإرهابيين، بعض المصادر الغربية، تقول إن التمويل سيكون من خلال مجلس الاتحاد الأوروبي، عبر المساعدات الإنسانية أو أشكال الدعم الأخرى المقدمة لأوكرانيا حتى أن الأرقام مُعطاة، رغم أنها غير مؤكدة، فقد وعدوا بدفع 300 دولار لكل مقاتل مشارك في الأعمال العدائية".
الولايات المتحدة تتحدث عن احتمال مقتل زيلينسكي
صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن أوكرانيا تمتلك خطة لمواصلة السلطة في حال مقتل رئيسها الحالي فولوديمير زيلينسكي.
الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام حول ماهية هكذا تصريح، وهو ما علق عليه الخبير بالشأن الأمريكي محمد سيد أحمد بقوله لـ "بلا قيود":
"هذا يعني أن الغرب تخلى عن زيلينسكي، واعتبره ورقة احترقت ولا بد من البحث عن بديل، خصوصا وأن لديها عملائها في الداخل الأوكراني الذين بإمكانهم تنفيذ هذا الأمر، كما فعلوا منذ أيام وقتلوا أحد أعضاء الوفد الأوكراني المفاوض مع روسيا".
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