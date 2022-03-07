الأمن الأوكراني والقوميون يخططون لتفجير مفاعل نووي تجريبي في خاركيف لاتهام روسيا بتنفيذه
الأمن الأوكراني والقوميون يخططون لتفجير مفاعل نووي تجريبي في خاركيف لاتهام روسيا بتنفيذه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن جهاز الأمن الأوكراني، يستعد بالتعاون مع مسلحي كتيبة "آزوف" لتنفيذ استفزازات قد تتسبب في حدوث تلوث إشعاعي محتمل في منطقة خاركيف.
الدفاع الروسية تؤكد أن الأمن الأوكراني والقوميين يخططون لتفجير مفاعل نووي تجريبي في خاركيف
وأضافت في بيان، أن القوميين الأوكرانيين قاموا بتفخيخ مفاعل داخل منشأة نووية تجريبية في معهد خاركيف للفيزياء والتكنولوجيا، تمهيدا لتفجير المفاعل واتهام القوات المسلحة الروسية بشن ضربة صاروخية على المنشأة النووية التجريبية".
في السياق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن كييف قامت بالتستر على آثار برنامج بيولوجي عسكري تم تنفيذه في أوكرانيا وبتمويل من البنتاغون.
في هذا السياق، قال د. جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، إن هدف الحكومة الأوكرانية من محاولة تصنيع قنبلة "نووية قذرة" هو البقاء في السلطة بأي ثمن، كما أنها تحاول جر "الناتو" والغرب وأطراف أخرى من ضمنها الجماعات العرقية إلى الحرب.
وحول كشف روسيا عن آثار برنامج الأسلحة البيولوجية الأوكراني بتمويل من واشنطن، أكد الخبير، أن هذا يمثل تهديدا جديدا لأمن أوروبا والأمن الدولي، ويعرض الأمن بشكل عام للكثير من المخاطر".
واعتبر أن " تواجد هذه الأسلحة بدون شك تتعارض مع جميع النصوص والمواثيق الدولية والأممية، داعيا أوروبا لأن تعي هذه المخاطر، مشيرا إلى أن أوروبا لم تنهض بعد من ملف المقاتلين الأجانب وتهديداتهم في داخل أوروبا".
من جانبه قال د. عمار قناة أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستوبول، إن "المشهد الأوكراني أمام أكثر من مسار، أولها العملية العسكرية المستمرة بشكل متوازن وبتمديد المهام.
وأضاف أن المسار الثاني هو المنظومة السياسية الداخلية في أوكرانيا، التي تتناقض في تعاطيها مع الداخل ومع المفاوضات ومحاولات التوصل إلى هدنة، أما المسار الثالث هو المسار الغربي التصعيدي الذي يجر أوكرانيا إلى حرب شوارع وفوضى مستمرة.
وأوضح أن التصعيد الغربي هدفه تمديد الأزمة للتأثير على مقدرة الاقتصاد الروسي على امتصاص الصدمات، واختبار ومدي صمود الشارع الروسي، ومن خلال هذه المسارات الثلاثة لا يوجد طرف واضح يمكن التوصل معه إلي حل سياسي"، على حد قوله.
مقتل 13 جنديا سوريا إثر اعتداء إرهابي على حافلة في تدمر وسط سوريا
أكد مصدر عسكري سوري، تعرض حافلة عسكرية تابعة للجيش السوري في بادية تدمر وسط سوريا، الأحد 6 مارس آذار، لهجوم إرهابي بمختلف الأسلحة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكريأن الهجوم أسفر عن مقتل 13 عسكرياً بينهم ضباط وجرح 18 آخرين.
وكانت وزارة الدفاع السورية، أعلنت الشهر الماضي، عن انفجار عبوة ناسفة مزروعة مسبقاً في حافلة عسكرية في مدينة دمشق، ما أدى إلى مقتل جندي وجرح 11 آخرين.
في هذا الصدد، قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، عبد الحميد سلهب"، إن "البؤر الإرهابية لتنظيم داعش (المحظور في روسيا)، تقوم منذ بدء الحرب بالاعتداء على قوافل الجيش العربي السوري بالتعاون مع جبهة النصرة وغيرها".
وأوضح أنه "على الرغم من تحقيق النصر لازالت هناك بعض الجماعات والخلايا في الجبال والمناطق الوعرة تستهدف المركبات العسكرية التي تمر في هذه المناطق وتقوم بالاعتداء بالرشاشات"، مشيرا إلى أن "الجيش العربي السوري ينظم حاليا خطة للقضاء على هذا الخلايا التي تختبئ في تلك المنطقة الوعرة".
السلطة تؤكد إن إسرائيل تستغل حرب أوكرانيا وتصعد الإعدامات الميدانية ضد الفلسطينيين
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن إسرائيل تستفيد من انشغال العالم بالحرب في أوكرانيا، لتصعيد عمليات القتل والإعدامات الميدانية للفلسطينيين.
جاء ذلك في بيان صحفي نشره المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، تعليقاً على مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، في بلدة أبو ديس، شرقي القدس المحتلة، وسط الضفة الغربية.
وحذر اشتية من التداعيات الخطيرة لتصعيد عمليات القتل والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، مستفيدة من انشغال العالم بالحرب في أوكرانيا.
في هذا الإطار، قال، د. ياسر طنطاوي خبير الشؤون الإسرائيلية بمركز الجمهورية للدراسات، إن إسرائيل تحاول في كل الأحداث الدولية أو الإقليمية استغلال الحالة، لكسب المزيد من الأراضي، وتثبيت وضعها أو تغيير الهوية وهو أمر اعتادت تفعله.
وفي تعليقة على تصريحات وزير الأمن الداخلية بشأن الاستعداد لهجمات أوضح الخبير، أن "السياسية الاسرائيلية تنتهج عملية الاستباق، واتخاذ مثل هذه الإجراءات أمر متعارف عليه في السياسات الإسرائيلية، متوقعا أن يكون هناك تصعيد إسرائيلي خلال الأيام المقبلة استغلالا للاحداث في أوكرانيا لفرض رؤي معينة على الساحة".
يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك