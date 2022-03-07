https://arabic.sputniknews.com/20220307/الأمن-الأوكراني-والقوميون-يخططون-لتفجير-مفاعل-نووي-تجريبي-في-خاركيف-لاتهام-روسيا-بتنفيذه-1059595952.html

الأمن الأوكراني والقوميون يخططون لتفجير مفاعل نووي تجريبي في خاركيف لاتهام روسيا بتنفيذه

الأمن الأوكراني والقوميون يخططون لتفجير مفاعل نووي تجريبي في خاركيف لاتهام روسيا بتنفيذه

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن جهاز الأمن الأوكراني، يستعد بالتعاون مع مسلحي كتيبة "آزوف" لتنفيذ استفزازات قد تتسبب في حدوث تلوث إشعاعي محتمل في منطقة خاركيف. 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T21:34+0000

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2022-03-07T21:34+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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الأمن الأوكراني والقوميون يخططون لتفجير مفاعل نووي تجريبي في خاركيف لاتهام روسيا بتنفيذه الأمن الأوكراني والقوميون يخططون لتفجير مفاعل نووي تجريبي في خاركيف لاتهام روسيا بتنفيذه

الدفاع الروسية تؤكد أن الأمن الأوكراني والقوميين يخططون لتفجير مفاعل نووي تجريبي في خاركيفوأضافت في بيان، أن القوميين الأوكرانيين قاموا بتفخيخ مفاعل داخل منشأة نووية تجريبية في معهد خاركيف للفيزياء والتكنولوجيا، تمهيدا لتفجير المفاعل واتهام القوات المسلحة الروسية بشن ضربة صاروخية على المنشأة النووية التجريبية".في هذا السياق، قال د. جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، إن هدف الحكومة الأوكرانية من محاولة تصنيع قنبلة "نووية قذرة" هو البقاء في السلطة بأي ثمن، كما أنها تحاول جر "الناتو" والغرب وأطراف أخرى من ضمنها الجماعات العرقية إلى الحرب.وحول كشف روسيا عن آثار برنامج الأسلحة البيولوجية الأوكراني بتمويل من واشنطن، أكد الخبير، أن هذا يمثل تهديدا جديدا لأمن أوروبا والأمن الدولي، ويعرض الأمن بشكل عام للكثير من المخاطر".من جانبه قال د. عمار قناة أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستوبول، إن "المشهد الأوكراني أمام أكثر من مسار، أولها العملية العسكرية المستمرة بشكل متوازن وبتمديد المهام.وأضاف أن المسار الثاني هو المنظومة السياسية الداخلية في أوكرانيا، التي تتناقض في تعاطيها مع الداخل ومع المفاوضات ومحاولات التوصل إلى هدنة، أما المسار الثالث هو المسار الغربي التصعيدي الذي يجر أوكرانيا إلى حرب شوارع وفوضى مستمرة.وأوضح أن التصعيد الغربي هدفه تمديد الأزمة للتأثير على مقدرة الاقتصاد الروسي على امتصاص الصدمات، واختبار ومدي صمود الشارع الروسي، ومن خلال هذه المسارات الثلاثة لا يوجد طرف واضح يمكن التوصل معه إلي حل سياسي"، على حد قوله.مقتل 13 جنديا سوريا إثر اعتداء إرهابي على حافلة في تدمر وسط سورياأكد مصدر عسكري سوري، تعرض حافلة عسكرية تابعة للجيش السوري في بادية تدمر وسط سوريا، الأحد 6 مارس آذار، لهجوم إرهابي بمختلف الأسلحة.وكانت وزارة الدفاع السورية، أعلنت الشهر الماضي، عن انفجار عبوة ناسفة مزروعة مسبقاً في حافلة عسكرية في مدينة دمشق، ما أدى إلى مقتل جندي وجرح 11 آخرين.وأوضح أنه "على الرغم من تحقيق النصر لازالت هناك بعض الجماعات والخلايا في الجبال والمناطق الوعرة تستهدف المركبات العسكرية التي تمر في هذه المناطق وتقوم بالاعتداء بالرشاشات"، مشيرا إلى أن "الجيش العربي السوري ينظم حاليا خطة للقضاء على هذا الخلايا التي تختبئ في تلك المنطقة الوعرة".السلطة تؤكد إن إسرائيل تستغل حرب أوكرانيا وتصعد الإعدامات الميدانية ضد الفلسطينيينقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن إسرائيل تستفيد من انشغال العالم بالحرب في أوكرانيا، لتصعيد عمليات القتل والإعدامات الميدانية للفلسطينيين.وحذر اشتية من التداعيات الخطيرة لتصعيد عمليات القتل والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، مستفيدة من انشغال العالم بالحرب في أوكرانيا.وفي تعليقة على تصريحات وزير الأمن الداخلية بشأن الاستعداد لهجمات أوضح الخبير، أن "السياسية الاسرائيلية تنتهج عملية الاستباق، واتخاذ مثل هذه الإجراءات أمر متعارف عليه في السياسات الإسرائيلية، متوقعا أن يكون هناك تصعيد إسرائيلي خلال الأيام المقبلة استغلالا للاحداث في أوكرانيا لفرض رؤي معينة على الساحة".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

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