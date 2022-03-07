https://arabic.sputniknews.com/20220307/الخارجية-الإيطالية-توقعنا-رد-الفعل-الروسي-على-العقوبات-1059587366.html

الخارجية الإيطالية: توقعنا رد الفعل الروسي على العقوبات

الخارجية الإيطالية: توقعنا رد الفعل الروسي على العقوبات

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن "روما توقعت رد فعل من موسكو على العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا في ضوء الأحداث الأخيرة في أوكرانيا،... 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T16:52+0000

2022-03-07T16:52+0000

2022-03-07T16:52+0000

روسيا

إيطاليا

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وأردف الوزير على قناة "راي 1": "سوف نفهم ما ستكون عليه المبادرات القادمة، كنا نتوقع ذلك لأننا كنا من بين الدول التي أبرزت ردة فعل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، من خلال العقوبات التي طالت الأوليغارشية الروسية والأثرياء والاقتصاد الروسي".ووافقت الحكومة الروسية على تصنيف قائمة الدول والأقاليم الأجنبية التي ترتكب أعمالا "غير ودية" ضد روسيا وشركاتها ومواطنيها.وأفادت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أن "القائمة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، ودول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة (بما في ذلك جيرسي وأنغيلا وجزر فيرجن البريطانية وجبل طارق)، وأوكرانيا والجبل الأسود، وسويسرا، وألبانيا، وأندورا، وأيسلندا، وليختنشتاين، وموناكو، والنرويج، وسان مارينو، ومقدونيا الشمالية، وكذلك اليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وميكرونيزيا، ونيوزيلندا، وسنغافورة، وتايوان (تعتبر إحدى أراضي الصين، لكنها تتمتع بإدارة ذاتية منذ عام 1949).وفرضت الدول والأقاليم المذكورة سابقًا، العقوبات ضد روسيا، أو انضمت إليها، بعد بدء القوات المسلحة الروسية عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.وتمت الموافقة على القائمة كجزء من المرسوم الصادر عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 5 مارس/ آذار 2022، بشأن الإجراء المؤقت للوفاء بالالتزامات تجاه بعض الدائنين الأجانب.وأوضح المصدر أنه "ووفقًا لهذا المرسوم، سيتمكن المواطنون والشركات الروسية، والدولة نفسها، ومناطقها وبلدياتها التي لديها التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الدائنين الأجانب من قائمة الدول غير الصديقة، من دفعها بالروبل".

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