https://arabic.sputniknews.com/20220307/الخارجية-الروسية-الأحداث-الجارية-في-أوكرانيا-ستؤدي-إلى-شكل-جديد-من-العلاقات-بين-روسيا-والغرب-1059560296.html
الخارجية الروسية: الأحداث الجارية في أوكرانيا ستؤدي إلى شكل جديد من العلاقات بين روسيا والغرب
الخارجية الروسية: الأحداث الجارية في أوكرانيا ستؤدي إلى شكل جديد من العلاقات بين روسيا والغرب
أكد مدير الإدارة الأوروبية الثالثة بوزارة الخارجية الروسية، أوليغ تيابكين، أن الأحداث الجارية في أوكرانيا، ستؤدي إلى نوعية جديدة من العلاقات بين روسيا من جهة،... 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T00:46+0000
2022-03-07T00:46+0000
2022-03-07T00:55+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
الخارجية الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال تيابكين في مقابلة مع "سبوتنيك"، "ننطلق من أنه وفقا لنتائج الأحداث الجارية، سيظهر لدى بلدنا نوعية جديدة من العلاقات مع كل من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي ككل، وكذلك الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا كما زودت أوكرانيا بالأسلحة الهجومية الفتاكة، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حماية الأشخاص الذين تعرضوا الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
https://arabic.sputniknews.com/20220306/الدفاع-الروسية-القوميون-الأوكرانيون-يخططون-لتفجير-مفاعل-نووي-تجريبي-في-خاركيف-1059559454.html
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الخارجية الروسية
الخارجية الروسية: الأحداث الجارية في أوكرانيا ستؤدي إلى شكل جديد من العلاقات بين روسيا والغرب
00:46 GMT 07.03.2022 (تم التحديث: 00:55 GMT 07.03.2022) تابعنا عبر
أكد مدير الإدارة الأوروبية الثالثة بوزارة الخارجية الروسية، أوليغ تيابكين، أن الأحداث الجارية في أوكرانيا، ستؤدي إلى نوعية جديدة من العلاقات بين روسيا من جهة، والولايات المتحدة وأوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، من جهة أخرى.
موسكو - سبوتنيك. وقال تيابكين في مقابلة مع "سبوتنيك"، "ننطلق من أنه وفقا لنتائج الأحداث الجارية
، سيظهر لدى بلدنا نوعية جديدة من العلاقات مع كل من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي ككل، وكذلك الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".
وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا كما زودت أوكرانيا بالأسلحة الهجومية الفتاكة، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حماية الأشخاص الذين تعرضوا الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".