https://arabic.sputniknews.com/20220307/السعودية-تتوصل-لاتفاق-مع-لوكهيد-مارتن-الأمريكية-على-قرار-بشأن-منظومة-صواريخ-ثاد-في-المملكة-1059594747.html
السعودية تتوصل لاتفاق مع "لوكهيد مارتن" الأمريكية على قرار بشأن منظومة صواريخ "ثاد" في المملكة
السعودية تتوصل لاتفاق مع "لوكهيد مارتن" الأمريكية على قرار بشأن منظومة صواريخ "ثاد" في المملكة
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، توصلها إلى "اتفاق مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية لتصنيع أجزاء من منظومات الصواريخ "ثاد" للدفاع الجوي في... 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T21:05+0000
2022-03-07T21:05+0000
2022-03-07T21:05+0000
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104016/03/1040160340_25:0:2000:1111_1920x0_80_0_0_46bef15180b74047e3d722043fe32e95.jpg
وأفادت وكالة الأنباء السعودية- واس، بأن "الهيئة العامة للصناعات العسكرية أعلنت موافقتها على مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محليا، وذلك بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة التي تأتي كأحد مشاريع توطين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي- ثاد".وأضافت الوكالة الرسمية أن "هذه المشاريع تتماشى مع استراتيجية الهيئة العامة للصناعات العسكرية على صعيد تعزيز العمل مع شركائها الدوليين من مختلف دول العالم للإسهام في دعم مسيرة توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030".وأعلنت الهيئة السعودية، في وقت سابق، توقيع "22 اتفاقية مشاركة صناعية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية"، مشيرة أن "القيمة إجمالية للمشاركة الصناعية بلغت حوالى 8 مليارات ريال سعودي (2,1 مليار دولار)".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104016/03/1040160340_478:0:1959:1111_1920x0_80_0_0_07289b3ff6b9311da80907e14216c59e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
السعودية تتوصل لاتفاق مع "لوكهيد مارتن" الأمريكية على قرار بشأن منظومة صواريخ "ثاد" في المملكة
تابعنا عبر
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، توصلها إلى "اتفاق مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية لتصنيع أجزاء من منظومات الصواريخ "ثاد" للدفاع الجوي في المملكة.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية- واس
، بأن "الهيئة العامة للصناعات العسكرية أعلنت موافقتها على مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محليا، وذلك بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة التي تأتي كأحد مشاريع توطين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي- ثاد".
وأضافت الوكالة الرسمية أن "هذه المشاريع تتماشى مع استراتيجية الهيئة العامة للصناعات العسكرية على صعيد تعزيز العمل مع شركائها الدوليين من مختلف دول العالم للإسهام في دعم مسيرة توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030".
وأعلنت الهيئة السعودية، في وقت سابق، توقيع "22 اتفاقية مشاركة صناعية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية"، مشيرة أن "القيمة إجمالية للمشاركة الصناعية بلغت حوالى 8 مليارات ريال سعودي (2,1 مليار دولار)".