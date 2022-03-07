https://arabic.sputniknews.com/20220307/السفير-الروسي-في-طهران-موسكو-ستقدم-توضيحا-حول-طلب-ضمانات-من-واشنطن-بشأن-العقوبات-1059581330.html

السفير الروسي في طهران: موسكو ستقدم توضيحا حول طلب ضمانات من واشنطن بشأن العقوبات

السفير الروسي في طهران: موسكو ستقدم توضيحا حول طلب ضمانات من واشنطن بشأن العقوبات

قالت موسكو إنها ستقدم توضيحا للجانب الإيراني حول ما أثير عن طلبها ضمانات أمريكية بعدم تأثير العقوبات المفروضة عليها على التعاون مع إيران في حال التوصل لاتفاق... 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T14:58+0000

2022-03-07T14:58+0000

2022-03-07T14:58+0000

إيران

أخبار إيران

روسيا

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طهران- سبوتنيك. وردا على سؤال حول ما أثير حول مطالبة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، واشنطن بضمانات في الاتفاق النووي بألا تؤثر العقوبات على روسيا، والمتعلقة بالتطورات الأخيرة في أوكرانيا، على التعاون مع طهران، قال السفير الروسي لدى إيران لوان جاغاریان لوكالة "تسنيم" الإيرانية "هناك سوء تفاهم في هذا الصدد".وأضاف جاغاریان "ندعو الشعب الإيراني إلى عدم الاستماع إلى تصريحات الإذاعات الأجنبية مثل راديو فردا (المعارض للنظام الإيراني)، وسنقدم التفسيرات اللازمة للجانب الإيراني من خلال المصادر الدبلوماسية".وأثارت تصريحات لافروف ردود فعل في إيران، حيث قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، "شاهدنا تصريحات لافروف في وسائل الإعلام وننتظر سماع التفاصيل عبر القنوات الدبلوماسية". المحادثات في فيينا في طريقها. لا ينبغي تقييد تعاون إيران النووي السلمي، ولا ينبغي أن يتأثر بأي عقوبات، بما في ذلك تعاون إيران السلمي مع روسيا والصين".وتتواصل في فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى [الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وأشارت تصريحات من أطراف عدة إلى أن التوافق على إحياء الاتفاق النووي، الموقع عام 2015 بين إيران وقوى غربية، بات قريبا.

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