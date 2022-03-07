https://arabic.sputniknews.com/20220307/الصحة-الفلسطينية-تعلن-مقتل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-بالقدس-1059586862.html
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالقدس
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالقدس
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة القدس، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي زعم أنه كان ينفذ عملية طعن أسفرت عن إصابة شرطيين... 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T16:44+0000
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القدس – سبوتنيك. قالت الوزارة، اليوم الاثنين، إن "الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيا في مدينة القدس بزعم تنفيذه عملية طعن".يذكر أن الشرطة الإسرائيلية قد أطلقت النار صوب شاب فلسطيني عقب تنفيذه عملية طعن داخل البلدة القديمة في القدس الشرقية تسببت في إصابة شرطيين إسرائيليين.وقال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص على شاب في سوق القطانين بالبلدة القديمة بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن".وقال وسيم بدر، الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية لوكالة "سبوتنيك"، إن "شابا فلسطينيا يحمل سكينا قام بطعن شرطيين، ما أدى إلى إصابتهما، وقامت قوات الشرطة بإطلاق النار عليه وتحييده".واندلعت مواجهات مع قوات الشرطة الإسرائيلية عند منطقة باب العامود في القدس الشرقية، بعد أن قامت السلطات الإسرائيلية بإغلاق أبواب المسجد الأقصى، وتعزيز انتشار قواتها داخل البلدة القديمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/اشتية-إسرائيل-تستهدف-شبابنا-بإعدامات-ميدانية-1059570914.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالقدس
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة القدس، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي زعم أنه كان ينفذ عملية طعن أسفرت عن إصابة شرطيين إسرائيليين.
القدس – سبوتنيك. قالت الوزارة، اليوم الاثنين، إن "الجيش الإسرائيلي قتل فلسطيني
ا في مدينة القدس بزعم تنفيذه عملية طعن".
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية قد أطلقت النار صوب شاب فلسطيني عقب تنفيذه عملية طعن داخل البلدة القديمة في القدس الشرقية تسببت في إصابة شرطيين إسرائيليين.
وقال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي
أطلقت الرصاص على شاب في سوق القطانين بالبلدة القديمة بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن".
وقال وسيم بدر، الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية لوكالة "سبوتنيك"، إن "شابا فلسطينيا يحمل سكينا قام بطعن شرطيين، ما أدى إلى إصابتهما، وقامت قوات الشرطة بإطلاق النار عليه وتحييده".
واندلعت مواجهات مع قوات الشرطة الإسرائيلية
عند منطقة باب العامود في القدس الشرقية، بعد أن قامت السلطات الإسرائيلية بإغلاق أبواب المسجد الأقصى، وتعزيز انتشار قواتها داخل البلدة القديمة.