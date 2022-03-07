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الصحة الفلسطينية تعلن مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالقدس
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالقدس
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة القدس، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي زعم أنه كان ينفذ عملية طعن أسفرت عن إصابة شرطيين... 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T16:44+0000
2022-03-07T16:44+0000
العالم العربي
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القدس – سبوتنيك. قالت الوزارة، اليوم الاثنين، إن "الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيا في مدينة القدس بزعم تنفيذه عملية طعن".يذكر أن الشرطة الإسرائيلية قد أطلقت النار صوب شاب فلسطيني عقب تنفيذه عملية طعن داخل البلدة القديمة في القدس الشرقية تسببت في إصابة شرطيين إسرائيليين.وقال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص على شاب في سوق القطانين بالبلدة القديمة بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن".وقال وسيم بدر، الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية لوكالة "سبوتنيك"، إن "شابا فلسطينيا يحمل سكينا قام بطعن شرطيين، ما أدى إلى إصابتهما، وقامت قوات الشرطة بإطلاق النار عليه وتحييده".واندلعت مواجهات مع قوات الشرطة الإسرائيلية عند منطقة باب العامود في القدس الشرقية، بعد أن قامت السلطات الإسرائيلية بإغلاق أبواب المسجد الأقصى، وتعزيز انتشار قواتها داخل البلدة القديمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/اشتية-إسرائيل-تستهدف-شبابنا-بإعدامات-ميدانية-1059570914.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

الصحة الفلسطينية تعلن مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالقدس

16:44 GMT 07.03.2022
© Photo / Bruno Thevenin, Stenincontestصورة بعنوان "لا وقت للخطيئة" في بوغرا ببنغلادش، للمصور الإسباني برونو تيفينين، الأخبار الرئيسية. صورة واحدة."، ضمن القائمة القصيرة لمسابقة "أندريه ستينين" التصوير الصحفي المحترف
صورة بعنوان لا وقت للخطيئة في بوغرا ببنغلادش، للمصور الإسباني برونو تيفينين، الأخبار الرئيسية. صورة واحدة.، ضمن القائمة القصيرة لمسابقة أندريه ستينين التصوير الصحفي المحترف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© Photo / Bruno Thevenin, Stenincontest
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة القدس، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي زعم أنه كان ينفذ عملية طعن أسفرت عن إصابة شرطيين إسرائيليين.
القدس – سبوتنيك. قالت الوزارة، اليوم الاثنين، إن "الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيا في مدينة القدس بزعم تنفيذه عملية طعن".
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية قد أطلقت النار صوب شاب فلسطيني عقب تنفيذه عملية طعن داخل البلدة القديمة في القدس الشرقية تسببت في إصابة شرطيين إسرائيليين.
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رام الله، فلسطين 9 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
اشتية: إسرائيل تستهدف شبابنا بإعدامات ميدانية
11:53 GMT
وقال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص على شاب في سوق القطانين بالبلدة القديمة بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن".
وقال وسيم بدر، الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية لوكالة "سبوتنيك"، إن "شابا فلسطينيا يحمل سكينا قام بطعن شرطيين، ما أدى إلى إصابتهما، وقامت قوات الشرطة بإطلاق النار عليه وتحييده".
واندلعت مواجهات مع قوات الشرطة الإسرائيلية عند منطقة باب العامود في القدس الشرقية، بعد أن قامت السلطات الإسرائيلية بإغلاق أبواب المسجد الأقصى، وتعزيز انتشار قواتها داخل البلدة القديمة.
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