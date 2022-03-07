https://arabic.sputniknews.com/20220307/الصين-تقترح-مبادرة-لمنع-حدوث-أزمة-إنسانية-في-أوكرانيا-1059586366.html

الصين تقترح مبادرة لمنع حدوث "أزمة إنسانية" في أوكرانيا

الصين تقترح مبادرة لمنع حدوث "أزمة إنسانية" في أوكرانيا

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى منع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق في أوكرانيا. 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T16:32+0000

2022-03-07T16:32+0000

2022-03-07T16:32+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

الصين

روسيا

أخبار أوكرانيا

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بكين- سبوتنيك. واقترح الوزير الصيني مبادرة ذات صلة تضمن الطبيعة غير السياسية للمساعدات، والحماية الفعالة للمدنيين، و الوصول الآمن إلى الإمدادات.وقال وانغ يي في مؤتمر صحفي سنوي: "بداية، يجب أن تتوافق الأنشطة الإنسانية مع مبادئ الحياد وعدم التحيز، ولا يمكننا السماح بتسييس القضايا الإنسانية".وأضاف أن ثاني الشروط، هو تكريس اهتمام القوى الدولية لجميع اللاجئين الأوكرانيين ومساعدتهم على الاستقرار بشكل صحيح، مؤكدا ضرورة الدفاع بشكل فعال عن السكان المدنيين ومنع المزيد من الكوارث الإنسانية في أوكرانيا.وشدد وانغ يي على أهمية ضمان استمرار أنشطة المساعدة الإنسانية، بما في ذلك الوصول السريع والآمن ودون عوائق إلى المساعدات الإنسانية.وأردف: "من الضروري ضمان سلامة الأجانب في أوكرانيا، وإتاحة الفرصة لهم لمغادرة أوكرانيا بأمان ومساعدتهم على العودة إلى الوطن الأم".واختتم وانغ بأنه من الأهمية بمكان دعم الدور التنسيقي للأمم المتحدة في تقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا، وكذلك دعم عمل منسق الأمم المتحدة للأزمات في أوكرانيا.بدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/ شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.

https://arabic.sputniknews.com/20220307/الخارجية-البريطانية-الناتو-لم-يفعل-ما-يكفي-في-السنوات-الماضية-لمجاراة-التطور-1059584819.html

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