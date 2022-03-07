https://arabic.sputniknews.com/20220307/الصين-يجب-الاهتمام-بمخاوف-روسيا-الأمنية-وإرسال-أسلحة-هجومية-إلى-أوكرانيا-قد-يعقد-الوضع-1059597512.html
الصين: يجب الاهتمام بمخاوف روسيا الأمنية وإرسال أسلحة هجومية إلى أوكرانيا قد يعقد الوضع
الصين: يجب الاهتمام بمخاوف روسيا الأمنية وإرسال أسلحة هجومية إلى أوكرانيا قد يعقد الوضع
أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن إرسال أسلحة هجومية ومرتزقة إلى أوكرانيا يمكن أن يعقد الوضع. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T22:19+0000
2022-03-07T22:19+0000
2022-03-07T22:50+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
الصين
أخبار أوكرانيا
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وقال تشانغ إن "تصدير أسلحة هجومية وإرسال مرتزقة إلى أوكرانيا يمكن أن يعقد الوضع ويزيده سوءا".وفي وقت سابق اليوم، أكدت بكين استعدادها للتوسط بين روسيا وأوكرانيا ومواصلة لعب ما وصفته بالدور البناء بالدعوة لمفاوضات سلام بين الجانبين.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/الصين-تقترح-مبادرة-لمنع-حدوث-أزمة-إنسانية-في-أوكرانيا-1059586366.html
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الصين, أخبار أوكرانيا
الصين: يجب الاهتمام بمخاوف روسيا الأمنية وإرسال أسلحة هجومية إلى أوكرانيا قد يعقد الوضع
22:19 GMT 07.03.2022 (تم التحديث: 22:50 GMT 07.03.2022) تابعنا عبر
أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن إرسال أسلحة هجومية ومرتزقة إلى أوكرانيا يمكن أن يعقد الوضع.
وقال تشانغ إن "تصدير أسلحة هجومية وإرسال مرتزقة إلى أوكرانيا يمكن أن يعقد الوضع ويزيده سوءا
".
وأضاف مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة، أن الصين تدعو الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي إلى الدخول في حوار متكافئ مع روسيا، والاهتمام بمخاوف روسيا الأمنية.
وفي وقت سابق اليوم، أكدت بكين استعدادها للتوسط بين روسيا وأوكرانيا ومواصلة لعب ما وصفته بالدور البناء
بالدعوة لمفاوضات سلام بين الجانبين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.