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https://arabic.sputniknews.com/20220307/القاتل-الصامت-ضغط-الدم-المرتفع-قد-يصيبك-بهذه-الأمراض-وهذه-أعراضه-1059595129.html
"القاتل الصامت"... ضغط الدم المرتفع قد يصيبك بهذه الأمراض وهذه أعراضه
"القاتل الصامت"... ضغط الدم المرتفع قد يصيبك بهذه الأمراض وهذه أعراضه
يحتاج جسم الإنسان إلى معدلات محددة من الضغط تسمح بتدفق الدم عبر الأوعية الدموية بسلاسة، لكن زيادة هذه المعدلات بصورة كبيرة يمثل خطورة على صحتك. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T21:17+0000
2022-03-07T21:17+0000
منوعات
الصحة
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ويقول موقع "إن دي تي في" الهندي، في تقرير عن مشاكل الضغط المرتفع، إن هذا المرض يطلق عليه "القاتل الصامت" خاصة إذا لم يتم التعامل معه في الوقت المناسب لأنها يسبب مخاطر صحية للعديد من أعضاء الجسم وخاصة الدورة الدموية.ويمكن أن يتسبب ضغط الدم المرتفع في إصابة الشخص بالأزمات القلبية، بحسب الموقع الذي أوضح أن أمراض القلب من بين أكثر أسباب الوفاة انتشارا حول العالم.وإضافة إلى أمراض القلب يمكن أن يتسبب ضغط الدم المرتفع في إتلاف الكلى أو العين أو تصلب الشرايين.ولفت الموقع إلى أن هناك أعراض يمكن أن تكون مؤشرات قوية على أنك تعاني من ارتفاع في ضغط الدم أبرزها الصداع والدوخة وضيق التنفس والشعور بآلام في منطقة الصدر وتغير وتيرة ضربات القلب.ويضاف إلى ذلك حدوث مشاكل في الرؤية واحمرار في الوجه، وربما يتطور الأمر إلى نزيف في الأنف أو وجود دم في البول.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/أفضل-8-أطعمة-لصحة-قلبك-1059064942.html
https://arabic.sputniknews.com/20220224/دراسة-تنصح-بالماء-والليمون-لتجنب-ارتفاع-ضغط-الدم-1059107323.html
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منوعات, الصحة

"القاتل الصامت"... ضغط الدم المرتفع قد يصيبك بهذه الأمراض وهذه أعراضه

21:17 GMT 07.03.2022
© Photo / Pixabay//rawpixel / 3254قياس ضغط الدم
قياس ضغط الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© Photo / Pixabay//rawpixel / 3254
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يحتاج جسم الإنسان إلى معدلات محددة من الضغط تسمح بتدفق الدم عبر الأوعية الدموية بسلاسة، لكن زيادة هذه المعدلات بصورة كبيرة يمثل خطورة على صحتك.
ويقول موقع "إن دي تي في" الهندي، في تقرير عن مشاكل الضغط المرتفع، إن هذا المرض يطلق عليه "القاتل الصامت" خاصة إذا لم يتم التعامل معه في الوقت المناسب لأنها يسبب مخاطر صحية للعديد من أعضاء الجسم وخاصة الدورة الدموية.
ويمكن أن يتسبب ضغط الدم المرتفع في إصابة الشخص بالأزمات القلبية، بحسب الموقع الذي أوضح أن أمراض القلب من بين أكثر أسباب الوفاة انتشارا حول العالم.
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وإضافة إلى أمراض القلب يمكن أن يتسبب ضغط الدم المرتفع في إتلاف الكلى أو العين أو تصلب الشرايين.
ولفت الموقع إلى أن هناك أعراض يمكن أن تكون مؤشرات قوية على أنك تعاني من ارتفاع في ضغط الدم أبرزها الصداع والدوخة وضيق التنفس والشعور بآلام في منطقة الصدر وتغير وتيرة ضربات القلب.
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ويضاف إلى ذلك حدوث مشاكل في الرؤية واحمرار في الوجه، وربما يتطور الأمر إلى نزيف في الأنف أو وجود دم في البول.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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