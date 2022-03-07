https://arabic.sputniknews.com/20220307/الكشف-عن-الإجراءات-الجديدة-الخاصة-بالمغادرين-والقادمين-إلى-السعودية-1059581471.html

الكشف عن الإجراءات الجديدة الخاصة بالمغادرين والقادمين إلى السعودية

الكشف عن الإجراءات الجديدة الخاصة بالمغادرين والقادمين إلى السعودية

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم الاثنين، عن تحديث الإجراءات المتبعة للقدوم إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ جسر الملك فهد. 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T15:02+0000

2022-03-07T15:02+0000

2022-03-07T15:02+0000

أخبار السعودية اليوم

فيروس كورونا

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وأكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، في بيان لها، "إلغاء اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص "PCR" معتمد أو لفحص المستضدات ل‍فيروس كورونا قبل الدخول بالنسبة إلى القادمين إلى المملكة".وأعلنت "إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي على القادمين إلى المملكة، واشتراط وجود تأمين طبي لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا لحاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها خلال فترة البقاء في المملكة".أما بالنسبة إلى مغادري المملكة عبر جسر الملك فهد، يشترط لسفر المواطن السعودي تلقي 3 جرعات، ويعفى من لم يمضي أكثر من 3 أشهر على تلقيه الجرعة الثالثة، كما يستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".واشترطت مؤسسة جسر الملك فهد، في بيانها، أن "يكون لدى المغادرين وجود تأمين طبي معتمد يغطي مخاطر "كوفيد-19" لمن هم دون 12 عاما".وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد الماضي، عن أن "المملكة أصبحت على مشارف انتهاء جائحة كورونا، وذلك بعد يومين من رفع معظم القيود المفروضة لمواجهة الجائحة.كما أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، في وقت سباق اليوم الاثنين، عن وقفها إصدار البيانات اليومية ‏لحالات فيروس "كورونا" المستجد.‏وأكدت الوزارة أن السبب وراء قرارها الذي يبدأ تطبيقه اليوم، هو أن "مناعة السعوديين ضد (كوفيد-19) زادت، واتسعت مساحتها بفضل الله"، بحسب بيان لها.وأشارت وزارة الصحة السعودية في بيانها إلى أن إجمالي الجرعات المعطاة داخل المملكة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" هو 61 مليونا و565 ألفا و346 جرعة. وأوضحت الوزارة أنه يمكن متابعة أعداد حالات "كورونا" والجرعات المعطاة عبر موقعها الإلكتروني.

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أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا