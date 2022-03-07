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الكويت تتبرع بمليوني دولار مساعات إنسانية لأوكرانيا
الكويت تتبرع بمليوني دولار مساعات إنسانية لأوكرانيا
وافق مجلس الوزراء الكويتي على التبرع بمليوني دولار كمساعدات إنسانية إلى أوكرانيا. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T20:26+0000
2022-03-07T20:26+0000
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وحسب بيان نشره مجلس الوزراء الكويتي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد قرر خلال جلسته الأسبوعية اليوم الإثنين، التبرع بـ "خمسة ملايين دولار لتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، ومليوني دولار لتقديم مساعدات إنسانية للاجئين الأوكرانيين".وقال المجلس في بيانه: "بناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وفي ضوء التداعيات الإنسانية وزيادة تدفق اللاجئين من كل من أفغانستان وأوكرانيا، فقد قرر تنفيذاً للتوجيهات السامية، الموافقة على التبرع بمبلغ خمسة ملايين دولار لتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، ومليوني دولار لتقديم مساعدات إنسانية للاجئين الأوكرانيين"وحدد بيان مجلس الوزراء الكويتي طريقة أيصا لتلك المساعدات، قائلا: "وذلك عن طريق الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر".
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أخبار الكويت اليوم, أخبار أوكرانيا

الكويت تتبرع بمليوني دولار مساعات إنسانية لأوكرانيا

20:26 GMT 07.03.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNANDالشيخ صباح الخالد الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي - الكويت
الشيخ صباح الخالد الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي - الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND
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وافق مجلس الوزراء الكويتي على التبرع بمليوني دولار كمساعدات إنسانية إلى أوكرانيا.
وحسب بيان نشره مجلس الوزراء الكويتي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد قرر خلال جلسته الأسبوعية اليوم الإثنين، التبرع بـ "خمسة ملايين دولار لتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، ومليوني دولار لتقديم مساعدات إنسانية للاجئين الأوكرانيين".
وقال المجلس في بيانه: "بناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وفي ضوء التداعيات الإنسانية وزيادة تدفق اللاجئين من كل من أفغانستان وأوكرانيا، فقد قرر تنفيذاً للتوجيهات السامية، الموافقة على التبرع بمبلغ خمسة ملايين دولار لتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، ومليوني دولار لتقديم مساعدات إنسانية للاجئين الأوكرانيين"
وحدد بيان مجلس الوزراء الكويتي طريقة أيصا لتلك المساعدات، قائلا: "وذلك عن طريق الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر".
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