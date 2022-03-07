الكويت تتبرع بمليوني دولار مساعات إنسانية لأوكرانيا
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNANDالشيخ صباح الخالد الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي - الكويت
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND
وافق مجلس الوزراء الكويتي على التبرع بمليوني دولار كمساعدات إنسانية إلى أوكرانيا.
وحسب بيان نشره مجلس الوزراء الكويتي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد قرر خلال جلسته الأسبوعية اليوم الإثنين، التبرع بـ "خمسة ملايين دولار لتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، ومليوني دولار لتقديم مساعدات إنسانية للاجئين الأوكرانيين".
بناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وفي ضوء التداعيات الإنسانية وزيادة تدفق اللاجئين من كل من أفغانستان وأوكرانيا— مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) March 7, 2022
وقال المجلس في بيانه: "بناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وفي ضوء التداعيات الإنسانية وزيادة تدفق اللاجئين من كل من أفغانستان وأوكرانيا، فقد قرر تنفيذاً للتوجيهات السامية، الموافقة على التبرع بمبلغ خمسة ملايين دولار لتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، ومليوني دولار لتقديم مساعدات إنسانية للاجئين الأوكرانيين"
وتنفيذاً للتوجيهات السامية، فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على التبرع بمبلغ خمسة ملايين دولار لتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، ومليوني دولار لتقديم مساعدات إنسانية للاجئين الأوكرانيين، وذلك عن طريق الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر— مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) March 7, 2022
وحدد بيان مجلس الوزراء الكويتي طريقة أيصا لتلك المساعدات، قائلا: "وذلك عن طريق الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر".