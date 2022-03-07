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المستشار الألماني يعلن سحب إمدادات الغاز الروسي من لائحة العقوبات "لتوفير الدفء"
المستشار الألماني يعلن سحب إمدادات الغاز الروسي من لائحة العقوبات "لتوفير الدفء"
قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إنه قد "تم سحب إمدادات الطاقة من روسيا من لائحة العقوبات، حيث لا توجد طرق أخرى لضمان أمن الطاقة في أوروبا حتى الآن". 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T13:58+0000
2022-03-07T13:58+0000
أخبار ألمانيا
روسيا
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وأضاف شولتز، اليوم الإثنين في بيان للخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الألماني: "تم تصميم جميع خطواتنا بطريقة تضرب روسيا بشدة، وتكون مستدامة على المدى الطويل".وأردف شولتز: "لقد أزالت أوروبا عن عمد إمدادات الطاقة من روسيا من لائحة العقوبات، ففي الوقت الحالي، لا توجد طريقة أخرى لضمان إمدادات الطاقة في أوروبا لتوفير الدفء".قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، اليوم الاثنين، إن ثلث النفط المستخدم في بلاده يأتي من روسيا، ومن المستحيل استبداله بين عشية وضحاها.وأضاف هيبشترايت أن اعتماد القرار المحتمل لحظر النفط الروسي يجب تبنيه بشكل مشترك من دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس مستبعدا بوجه عام.وأكد أن "هدف الحكومة الألمانية هو تقليل الاعتماد على روسيا في واردات الطاقة، موضحا أن هذا سيستغرق من سنوات إلى عقود، وهو صعب على المدى القصير".
https://arabic.sputniknews.com/20220307/الخارجية-البريطانية-تعلن-إيقاف-الخدمات-القنصلية-المباشرة-لسفارتها-في-كييف-1059577844.html
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أخبار ألمانيا, روسيا

المستشار الألماني يعلن سحب إمدادات الغاز الروسي من لائحة العقوبات "لتوفير الدفء"

13:58 GMT 07.03.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إنه قد "تم سحب إمدادات الطاقة من روسيا من لائحة العقوبات، حيث لا توجد طرق أخرى لضمان أمن الطاقة في أوروبا حتى الآن".
وأضاف شولتز، اليوم الإثنين في بيان للخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الألماني: "تم تصميم جميع خطواتنا بطريقة تضرب روسيا بشدة، وتكون مستدامة على المدى الطويل".
وأردف شولتز: "لقد أزالت أوروبا عن عمد إمدادات الطاقة من روسيا من لائحة العقوبات، ففي الوقت الحالي، لا توجد طريقة أخرى لضمان إمدادات الطاقة في أوروبا لتوفير الدفء".
وزارة الخارجية البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
الخارجية البريطانية تعلن إيقاف الخدمات القنصلية المباشرة لسفارتها في كييف
13:50 GMT
قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، اليوم الاثنين، إن ثلث النفط المستخدم في بلاده يأتي من روسيا، ومن المستحيل استبداله بين عشية وضحاها.
وأضاف هيبشترايت أن اعتماد القرار المحتمل لحظر النفط الروسي يجب تبنيه بشكل مشترك من دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس مستبعدا بوجه عام.
وأكد أن "هدف الحكومة الألمانية هو تقليل الاعتماد على روسيا في واردات الطاقة، موضحا أن هذا سيستغرق من سنوات إلى عقود، وهو صعب على المدى القصير".
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