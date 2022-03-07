عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220307/باريس-سان-جرمان-يتلقى-ضربة-قوية-قبل-لقاء-ريال-مدريد-هل-يغيب-مبابي-1059583896.html
باريس سان جرمان يتلقى ضربة قوية قبل لقاء ريال مدريد... هل يغيب مبابي؟
باريس سان جرمان يتلقى ضربة قوية قبل لقاء ريال مدريد... هل يغيب مبابي؟
تعرض نادي باريس سان جرمان الفرنسي، لضربة قوية، بعد تعرض نجمه الأول كيليان مبابي لإصابة، قبل يومين من لقاء "القمة" بين النادي الباريسي وريال مدريد الإسباني. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T15:54+0000
2022-03-07T15:54+0000
أخبار دوري أبطال أوروبا
نادي باريس سان جيرمان
أخبار نادي ريال مدريد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/15/1048178420_0:0:2777:1563_1920x0_80_0_0_d7d83a35cf74de61acde56463a664579.jpg
وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، بأن "النجم الفرنسي تعرض لإصابة خلال التدريبات، خرج على إثرها فورا، قبل يومين من لقاء ريال مدريد".ووفقا للصحيفة الفرنسية: "ينتظر النادي الباريسي نتائج الفحوصات السريعة التي أجريت على قدم مبابي، لمعرفة إذا ما كان سيكون قادرا للسفر مع الفريق إلى مدريد".وسوياجه باريس سان جرمان خصمه ريال مدريد، على استاد سانتياغو بيرنابيو، في موقعة حاسمة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء المقبل.وكان مبابي قد حسم لقاء الذهاب، في الدقيقة الأخيرة، بتسجيله هدف في مرمى ريال مدريد، ليقود فريقه للانتصار بنتيجة 1-0.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/مبابي-يعلق-على-هدفه-في-ريال-مدريد-ويتحدث-عن-تجديد-عقده-مع-باريس-سان-جيرمان-1058678646.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/15/1048178420_144:0:2755:1958_1920x0_80_0_0_eb92dfa71b25baa832de89b30d7d1f69.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار دوري أبطال أوروبا, نادي باريس سان جيرمان, أخبار نادي ريال مدريد

باريس سان جرمان يتلقى ضربة قوية قبل لقاء ريال مدريد... هل يغيب مبابي؟

15:54 GMT 07.03.2022
© REUTERS / BENOIT TESSIERمبابي بعد خسارة باريس أمام موناكو
مبابي بعد خسارة باريس أمام موناكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / BENOIT TESSIER
تابعنا عبرGoogle news
تعرض نادي باريس سان جرمان الفرنسي، لضربة قوية، بعد تعرض نجمه الأول كيليان مبابي لإصابة، قبل يومين من لقاء "القمة" بين النادي الباريسي وريال مدريد الإسباني.
وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، بأن "النجم الفرنسي تعرض لإصابة خلال التدريبات، خرج على إثرها فورا، قبل يومين من لقاء ريال مدريد".
كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
مبابي يعلق على هدفه في ريال مدريد ويتحدث عن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان
16 فبراير, 07:47 GMT
ووفقا للصحيفة الفرنسية: "ينتظر النادي الباريسي نتائج الفحوصات السريعة التي أجريت على قدم مبابي، لمعرفة إذا ما كان سيكون قادرا للسفر مع الفريق إلى مدريد".
وسوياجه باريس سان جرمان خصمه ريال مدريد، على استاد سانتياغو بيرنابيو، في موقعة حاسمة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء المقبل.
وكان مبابي قد حسم لقاء الذهاب، في الدقيقة الأخيرة، بتسجيله هدف في مرمى ريال مدريد، ليقود فريقه للانتصار بنتيجة 1-0.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة..الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس17:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала