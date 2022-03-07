https://arabic.sputniknews.com/20220307/باريس-سان-جرمان-يتلقى-ضربة-قوية-قبل-لقاء-ريال-مدريد-هل-يغيب-مبابي-1059583896.html

باريس سان جرمان يتلقى ضربة قوية قبل لقاء ريال مدريد... هل يغيب مبابي؟

باريس سان جرمان يتلقى ضربة قوية قبل لقاء ريال مدريد... هل يغيب مبابي؟

تعرض نادي باريس سان جرمان الفرنسي، لضربة قوية، بعد تعرض نجمه الأول كيليان مبابي لإصابة، قبل يومين من لقاء "القمة" بين النادي الباريسي وريال مدريد الإسباني. 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T15:54+0000

2022-03-07T15:54+0000

2022-03-07T15:54+0000

أخبار دوري أبطال أوروبا

نادي باريس سان جيرمان

أخبار نادي ريال مدريد

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وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، بأن "النجم الفرنسي تعرض لإصابة خلال التدريبات، خرج على إثرها فورا، قبل يومين من لقاء ريال مدريد".ووفقا للصحيفة الفرنسية: "ينتظر النادي الباريسي نتائج الفحوصات السريعة التي أجريت على قدم مبابي، لمعرفة إذا ما كان سيكون قادرا للسفر مع الفريق إلى مدريد".وسوياجه باريس سان جرمان خصمه ريال مدريد، على استاد سانتياغو بيرنابيو، في موقعة حاسمة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء المقبل.وكان مبابي قد حسم لقاء الذهاب، في الدقيقة الأخيرة، بتسجيله هدف في مرمى ريال مدريد، ليقود فريقه للانتصار بنتيجة 1-0.

https://arabic.sputniknews.com/20220216/مبابي-يعلق-على-هدفه-في-ريال-مدريد-ويتحدث-عن-تجديد-عقده-مع-باريس-سان-جيرمان-1058678646.html

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