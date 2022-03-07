https://arabic.sputniknews.com/20220307/بوينغ-تعلق-شراء-التيتانيوم-من-روسيا-وتؤكد-ما-لدينا-من-مخزون-وتنوع-مصادرنا-يكفينا-1059587617.html

بوينغ تعلق شراء التيتانيوم من روسيا وتؤكد "ما لدينا من مخزون وتنوع مصادرنا يكفينا"

بوينغ تعلق شراء التيتانيوم من روسيا وتؤكد "ما لدينا من مخزون وتنوع مصادرنا يكفينا"

أعلنت شركة بوينغ لصناعة الطائرات، اليوم الإثنين، أنها علقت شراء مادة التيتانيوم من مصدرها الرئيسي بالنسبة لها وهو روسيا. 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T16:55+0000

2022-03-07T16:55+0000

2022-03-07T16:55+0000

روسيا

عقوبات أمريكية ضد روسيا

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وحسب بيان نشرته رويترز، قالت بوينغ إنها علقت شراء التيتانيوم من روسيا في خطوة قد يكون لها تداعيات على علاقة الشركة المصنعة للطائرات مع أكبر مورديها للسلعة وهي شركة فيسيمبو-أفيسما الروسية، والتي تعد أكبر منتج لفلز التيتانيوم، حيث يقع مقرها في مدينة فيرخنيايا.وأكد بيان شركة بوينغ اطمئنان الشركة لما لديها من مخزون، قائلا: "مخزوننا وتنوع مصادر التيتانيوم يوفران إمدادات كافية لإنتاج الطائرات".وقالت فيسيمبو-أفيسما الروسية في بيان إنها "تأسف" لتعليق العقود مع شريك قديم"، لافتة إلى أنها كانت تراقب الوضع في بلادنا وفي جميع أنحاء العالم "وكنا مستعدين لهذه النتيجة".ومع ذلك، لا توجد عقوبات حتى الآن على المورد الروسي، المملوك بنسبة 25% من قبل شركة روستيك الحكومية العملاقة.في غضون ذلك، أشارت منافسة بوينغ الأوروبية، إيرباص إس إي، إنها تحصل على التيتانيوم مباشرة من روسيا ودول أخرى.وكانت بوينغ قد أوضحت الشهر الماضي أنها ليست قلقة بشأن اضطرابات الإمدادات المحتملة؛ لأنها نوعت سلسلة التوريد المصنوعة من التيتانيوم منذ عام 2014، عندما عوقبت روسيا لضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220202/بوينغ-تسقط-في-فخ-التيتانيوم-العقوبات-ضد-روسيا-تؤدي-إلى-انهيار-صناعة-الطائرت-الأمريكية-1057621143.html

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روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا