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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/بيلوسي-الكونغرس-الأمريكي-يعتزم-الموافقة-على-مساعدات-إلى-أوكرانيا-بقيمة-10-مليارات-دولار-1059560625.html
بيلوسي: الكونغرس الأمريكي يعتزم الموافقة على مساعدات إلى أوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار
بيلوسي: الكونغرس الأمريكي يعتزم الموافقة على مساعدات إلى أوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار
أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الاثنين، أن الكونغرس يعتزم الموافقة هذا الأسبوع على حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار إلى أوكرانيا. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T02:26+0000
2022-03-07T02:42+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
الكونغرس الأمريكي
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واشنطن-سبوتنيك. وقالت بيلوسي في بيان، "إدارة بايدن طلبت تقديم مساعدات إنسانية وعسكرية واقتصادية لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار. الكونغرس يعتزم هذا الأسبوع تمرير التمويل الطارئ ضمن تشريعنا الخاص بالتمويل الحكومي الشامل".وأضافت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الأحد، إن المجلس يدرس قانونا لحظر استيراد النفط الروسي.وتابعت أن "مشروع القانون سيحظر استيراد النفط ومنتجات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة ويفسخ العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وروسيا البيضاء ويتخذ الخطوة الأولى لمنع روسيا من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية."وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا كما زودت أوكرانيا بالأسلحة الهجومية الفتاكة، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/الدفاع-الروسية-القوميون-الأوكرانيون-يخططون-لتفجير-مفاعل-نووي-تجريبي-في-خاركيف-1059559454.html
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الكونغرس الأمريكي

بيلوسي: الكونغرس الأمريكي يعتزم الموافقة على مساعدات إلى أوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار

02:26 GMT 07.03.2022 (تم التحديث: 02:42 GMT 07.03.2022)
© REUTERS / LEAH MILLISإعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي
إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / LEAH MILLIS
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أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الاثنين، أن الكونغرس يعتزم الموافقة هذا الأسبوع على حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار إلى أوكرانيا.
واشنطن-سبوتنيك. وقالت بيلوسي في بيان، "إدارة بايدن طلبت تقديم مساعدات إنسانية وعسكرية واقتصادية لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار. الكونغرس يعتزم هذا الأسبوع تمرير التمويل الطارئ ضمن تشريعنا الخاص بالتمويل الحكومي الشامل".
وأضافت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الأحد، إن المجلس يدرس قانونا لحظر استيراد النفط الروسي.
وقالت بيلوسي في رسالة إن "مجلس النواب يدرس حاليا قوانين قوية ستزيد من عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي".
وتابعت أن "مشروع القانون سيحظر استيراد النفط ومنتجات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة ويفسخ العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وروسيا البيضاء ويتخذ الخطوة الأولى لمنع روسيا من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية."
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أمس, 22:47 GMT
وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا كما زودت أوكرانيا بالأسلحة الهجومية الفتاكة، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
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