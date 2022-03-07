https://arabic.sputniknews.com/20220307/تشاووش-أوغلو-يؤكد-لعبد-اللهيان-أن-هدف-الاجتماع-الثلاثي-في-أنقرة-هو-إرساء-وقف-إطلاق-النار-في-1059590732.html

تشاووش أوغلو يؤكد لعبد اللهيان أن هدف الاجتماع الثلاثي في أنقرة هو إرساء وقف إطلاق النار في أوكرانيا

تشاووش أوغلو يؤكد لعبد اللهيان أن هدف الاجتماع الثلاثي في أنقرة هو إرساء وقف إطلاق النار في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، أن "هدف الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية تركيا، وروسيا، سيرغي لافروف وأوكرانيا، دميترو كوليبا على... 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T18:15+0000

2022-03-07T18:15+0000

2022-03-07T18:15+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

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أخبار إيران

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طهران- سبوتنيك. وأوضح تشاووش أوغلو، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "الهدف من الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية روسيا وتركيا وأوكرانيا، هو إرساء وقف لإطلاق النار في أوكرانيا وإحلال سلام دائم"، مشددا على أهمية محاولة تحسين الوضع في أوكرانيا.من جانبه، أكد عبد اللهيان، أن بلاده "تدعم الحل السياسي في أوكرانيا والمبادرة السياسية لوقف الحرب والتركيز على الحل السياسي، وأنها على استعداد للمساعدة في دفع هذه العملية إلى الأمام".وكان تشاووش أوغلو، بحث في اتصال هاتفي، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أمس الأحد، الأوضاع في أوكرانيا، كما أجرى تشاووش أوغلو اتصالا بنظيره الأوكراني دميترو كوليبا، بحثا آخر المستجدات في أوكرانيا.وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن أنقرة تدعم عقد هدنة بين روسيا وأوكرانيا. وأوضح الوزير أن أنقرة تعطي أهمية كبيرة لعملية إجلاء رعاياها من أوكرانيا في أسرع وقت، في ظل العملية العسكرية الخاصة التي تشنها روسيا في جنوب شرق أوكرانيا.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220307/أردوغان-لبوتين-يمكن-استخدام-الروبل-الروسي-في-المعاملات-التجارية-بين-البلدين-1059588481.html

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