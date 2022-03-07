تغطية مباشرة..الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

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تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم الثاني عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
17:24 GMT 07.03.2022
مكتب غوتيريش يؤكد أن فريقا من موظفي الأمم المتحدة وصل إلى روسيا للتشاور وتنسيق الجهود الإنسانية في أوكرانيا وعقد الاجتماع الأول في وزارة الدفاع
17:23 GMT 07.03.2022
صادق رؤساء لجان في الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون لحظر واردات النفط الروسية وإلغاء العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وبيلاروسيا.
17:17 GMT 07.03.2022
شركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية تعلن تعليق رحلاتها إلى أجل غير مسمى من سان فرانسيسكو إلى نيودلهي ومن نيوارك إلى مومباي، بسبب مرور طائراتها عبر الأجواء الروسية.
17:14 GMT 07.03.2022
وزير العدل وإدارة الدولة الكرواتية، لا تستبعد إمكانية تجميد ممتلكات المواطنين الروس في البلاد، على غرار الدول الغربية الأخرى، بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
17:01 GMT 07.03.2022
قال رؤساء وزراء بريطانيا وكندا وهولندا إن سياسة العقوبات ضد الاتحاد الروسي على أوكرانيا ستستمر، مؤكدين أن بلدانهم ستستمر في تقديم مساعدات دفاعية إضافية لأوكرانيا.
16:49 GMT 07.03.2022
التلفزيون التركي: أردوغان أعلن خلال محادثته الأخيرة مع بوتين، عن إمكانية استخدام الروبل الروسي في التجارة بين البلدين
وقال التلفزيون: "ظهرت تفاصيل محادثات الأمس بين الرئيس أردوغان وبوتين. قال الرئيس أردوغان إن تركيا وروسيا يمكنهما استخدام" الدولار واليورو والروبل والذهب واليوان في التجارة "، وسيصدر الرئيس الروسي بدوره تعليمات بإرسال 30 سفينة محملة بزيت دوار الشمس والقمح موجودة في بحر آزوف".
16:44 GMT 07.03.2022
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن واشنطن ترحب بجميع الجهود الدبلوماسية لإنهاء المعارك في أوكرانيا، ولكن بشرط أن يحافظ البلد على السيادة والنزاهة
16:25 GMT 07.03.2022
السفارة الروسية في العاصمة الإيرلندية دبلن طالبت، خلال تواصلها مع وزارة الخارجية الإيرلندية، بضمان سلامة الموظفين وأسرهم
16:20 GMT 07.03.2022
قوات جمهورية دونيتسك: منذ بدء العملية العملية الخاصة الروسية، تم إطلاق 13 صاروخا من مجمع الصواريخ التكتيكية "توتشكا-يو"
16:18 GMT 07.03.2022
قوات جمهورية دونيتسك: منذ بدء العملية الخاصة الروسية قام 104 جنود أوكرانيين بإلقاء أسلحتهم طواعية
16:13 GMT 07.03.2022
القوات الروسية تخترق دفاعات الجيش الأوكراني في مدينة إيزيوم بمنطقة خاركيف
أفادت التقارير أن القوات الروسية هزمت اللواء الهجومي المنفصل 81 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية وهي تطور الهجوم بسرعة.
16:10 GMT 07.03.2022
جون كيري: واشنطن تدرك أن الإجراءات القييدية ضد أوكرانيا سيكون لها "ثمن"
قال المبعوث الأمريكي الخاص بالمناخ جون كيري يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تدرك أن الإجراءات التقييدية المفروضة على روسيا بسبب الوضع حول أوكرانيا سيكون لها "ثمن"، كما يتضح من التقلبات الحالية في سوق الطاقة.
15:25 GMT 07.03.2022
15:15 GMT 07.03.2022
الدفاع الروسية: النازيون الأوكرانيون في ماريوبول ينشرون نقاط إطلاق النار في المنازل مع كتابات "لا تطلقوا النار - الأطفال هنا!"، هذا تكتيك الإرهابيين.
15:12 GMT 07.03.2022
الدفاع الروسية: القوات التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية تسيطر على مدن، كودرياشوفكا، وفورونوفكو، وميتيلكينو، وميدفيجيي، وأسكورونوفكا، وبيتروفكا، والكسندروفكا.
15:09 GMT 07.03.2022
الدفاع الروسية: القوات الموالية لجمهورية دونيتسك الشعبية تسيطر على مدن، لاتموي، وبريزوفوي، وياسنوي، وماكسيموفكا، وفاليريانوفكا.
15:02 GMT 07.03.2022
الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع نظيره الإيراني هاتفيا الوضع في أوكرانيا وسوريا
14:59 GMT 07.03.2022
شاحنة تصدم بوابة السفارة الروسية في العاصمة الإرلندية دبلن
صدمت شاحنة بوابة السفارة الروسية في العاصمة الإيرلندية في دبلن، وتم اعتقال شخص واحد، حسب ما نقلته "RTE".
وقالت: "اعتقل الرجل بعد اصطدام شاحنة كبيرة ببوابة السفارة الروسية في دبلن".
14:53 GMT 07.03.2022
لم يتغير تشكيل الوفد الروسي: يرأسه مساعد رئيس روسيا فلاديمير ميدينسكي، ويضم أيضا نائب وزير الخارجية أندريه رودنكو ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، والسفير الروسي في بيلاروسيا بوريس غريزلوف ورئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي.
14:50 GMT 07.03.2022
السفارة الروسية في مينسك: بدء المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في بيلاروسيا