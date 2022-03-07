تغطية مباشرة..الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

جون كيري: واشنطن تدرك أن الإجراءات القييدية ضد أوكرانيا سيكون لها "ثمن"

قال المبعوث الأمريكي الخاص بالمناخ جون كيري يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تدرك أن الإجراءات التقييدية المفروضة على روسيا بسبب الوضع حول أوكرانيا سيكون لها "ثمن"، كما يتضح من التقلبات الحالية في سوق الطاقة.