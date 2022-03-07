https://arabic.sputniknews.com/20220307/جونسون-تخفيض-الاعتماد-على-إمدادات-الطاقة-الروسية-يجب-أن-يكون-بشكل-تدريجي-1059583594.html

جونسون: تخفيض الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية يجب أن يكون بشكل تدريجي

جونسون: تخفيض الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية يجب أن يكون بشكل تدريجي

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن تقليل اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية يجب أن يتم بشكل تدريجي، في وقت تفرض فيه الدول الغربية عقوبات غير... 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T15:45+0000

2022-03-07T15:45+0000

2022-03-07T15:45+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

بريطانيا

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القاهرة - سبوتنيك. وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفي مشترك من لندن مع نظيريه الهولندي والكندي، "علينا أن نخفض بشكل تدريجي [الاعتماد على الطاقة الروسية]...علينا أن نتأكد من أن إمدادات الطاقة لن تتعرض لأي عرقلة، والكثير من الدول أدركت أن هذا سيمثل مشكلة في المستقبل، والدول تختلف في اعتمادها على الطاقة".ولفت جونسون إلى أن العقوبات على روسيا " لم تحقق الغاية المنشودة بوقف غزو أوكرانيا على المدى القصير، ولكنها ستكون فعالة على المدى البعيد".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لنداء رئيسي جمهوريتي دونباس للمساعدة. وشدد على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال الأراضي الأوكرانية، فالهدف هو نزع السلاح من البلاد. كما أشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن الجيش الروسي لا يضرب المدن، بل يعطل فقط البنية التحتية العسكرية، لذلك لا شيء يهدد السكان المدنيين.وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا كما زودت أوكرانيا بالأسلحة الهجومية الفتاكة، في محاولة للضغط على موسكو لوقف عمليتها العسكرية.

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