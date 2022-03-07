عربي
Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/جونسون-تخفيض-الاعتماد-على-إمدادات-الطاقة-الروسية-يجب-أن-يكون-بشكل-تدريجي-1059583594.html
جونسون: تخفيض الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية يجب أن يكون بشكل تدريجي
جونسون: تخفيض الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية يجب أن يكون بشكل تدريجي
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن تقليل اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية يجب أن يتم بشكل تدريجي، في وقت تفرض فيه الدول الغربية عقوبات غير... 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T15:45+0000
2022-03-07T15:45+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1056215075_0:175:3079:1906_1920x0_80_0_0_f91adebfd178370c5ed9f883f7940de5.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفي مشترك من لندن مع نظيريه الهولندي والكندي، "علينا أن نخفض بشكل تدريجي [الاعتماد على الطاقة الروسية]...علينا أن نتأكد من أن إمدادات الطاقة لن تتعرض لأي عرقلة، والكثير من الدول أدركت أن هذا سيمثل مشكلة في المستقبل، والدول تختلف في اعتمادها على الطاقة".ولفت جونسون إلى أن العقوبات على روسيا " لم تحقق الغاية المنشودة بوقف غزو أوكرانيا على المدى القصير، ولكنها ستكون فعالة على المدى البعيد".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لنداء رئيسي جمهوريتي دونباس للمساعدة. وشدد على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال الأراضي الأوكرانية، فالهدف هو نزع السلاح من البلاد. كما أشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن الجيش الروسي لا يضرب المدن، بل يعطل فقط البنية التحتية العسكرية، لذلك لا شيء يهدد السكان المدنيين.وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا كما زودت أوكرانيا بالأسلحة الهجومية الفتاكة، في محاولة للضغط على موسكو لوقف عمليتها العسكرية.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1056215075_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_3bd2ef860d46d85fecae10668b7610ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, بريطانيا

جونسون: تخفيض الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية يجب أن يكون بشكل تدريجي

15:45 GMT 07.03.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبرGoogle news
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن تقليل اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية يجب أن يتم بشكل تدريجي، في وقت تفرض فيه الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على الاقتصاد الروسي، تستثني قطاع الطاقة، بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفي مشترك من لندن مع نظيريه الهولندي والكندي، "علينا أن نخفض بشكل تدريجي [الاعتماد على الطاقة الروسية]...علينا أن نتأكد من أن إمدادات الطاقة لن تتعرض لأي عرقلة، والكثير من الدول أدركت أن هذا سيمثل مشكلة في المستقبل، والدول تختلف في اعتمادها على الطاقة".
وتابع، "نحن موجودون لدعم العالم في الاستغناء عن النفط الروسي"، مضيفا، "نسرع من وتيرة هذه الإجراءات، ولكن ثمة دول أخرى لا تقدر".
ولفت جونسون إلى أن العقوبات على روسيا " لم تحقق الغاية المنشودة بوقف غزو أوكرانيا على المدى القصير، ولكنها ستكون فعالة على المدى البعيد".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لنداء رئيسي جمهوريتي دونباس للمساعدة. وشدد على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال الأراضي الأوكرانية، فالهدف هو نزع السلاح من البلاد. كما أشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن الجيش الروسي لا يضرب المدن، بل يعطل فقط البنية التحتية العسكرية، لذلك لا شيء يهدد السكان المدنيين.
وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا كما زودت أوكرانيا بالأسلحة الهجومية الفتاكة، في محاولة للضغط على موسكو لوقف عمليتها العسكرية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة..الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس17:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала