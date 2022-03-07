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https://arabic.sputniknews.com/20220307/جون-كيري-يعتبر-قرار-بعض-شركات-النفط-بمغادرة-روسيا-سيؤثر-بشدة-على-السوق-1059586730.html
جون كيري يعتبر قرار بعض شركات النفط بمغادرة روسيا "سيؤثر بشدة" على السوق
جون كيري يعتبر قرار بعض شركات النفط بمغادرة روسيا "سيؤثر بشدة" على السوق
قال جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، والمبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة لشؤون تغير المناخ، إن "الولايات المتحدة تعتبر قرار عدد من شركات النفط... 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T16:39+0000
2022-03-07T16:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
اقتصاد
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وقال كيري في افتتاح مؤتمر كامبريدج لأبحاث الطاقة، في هيوستن: "أعتقد أن قرار بعض أكبر شركات النفط والغاز بمغادرة روسيا مهم وسيكون له تأثير كبير (على السوق)، كما أن العديد من الشركات الأخرى تغادر السوق الروسية".وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، إنه قد "تم سحب إمدادات الطاقة من روسيا من لائحة العقوبات، حيث لا توجد طرق أخرى لضمان أمن الطاقة في أوروبا حتى الآن".وأضاف شولتز، اليوم الإثنين، 7 آذار/ مارس، في بيان للخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الألماني: "تم تصميم جميع خطواتنا بطريقة تضرب روسيا بشدة، وتكون مستدامة على المدى الطويل".وأردف شولتز: "لقد أزالت أوروبا عن عمد إمدادات الطاقة من روسيا من لائحة العقوبات، ففي الوقت الحالي، لا توجد طريقة أخرى لضمان إمدادات الطاقة في أوروبا لتوفير الدفء".
https://arabic.sputniknews.com/20220307/وزير-خارجية-لاتفيا-يدعو-لتقليل-الاعتماد-على-مصادر-الطاقة-الروسية-1059581133.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, اقتصاد

جون كيري يعتبر قرار بعض شركات النفط بمغادرة روسيا "سيؤثر بشدة" على السوق

16:39 GMT 07.03.2022
© REUTERS / TOM BRENNERالمبعوث الخاص للرئيس الأميركي لقضايا المناخ، جون كيري
المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لقضايا المناخ، جون كيري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / TOM BRENNER
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قال جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، والمبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة لشؤون تغير المناخ، إن "الولايات المتحدة تعتبر قرار عدد من شركات النفط بمغادرة روسيا أمرًا مهمًا فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا، وسيكون له تأثير كبير على سوق الطاقة العالمية".
وقال كيري في افتتاح مؤتمر كامبريدج لأبحاث الطاقة، في هيوستن: "أعتقد أن قرار بعض أكبر شركات النفط والغاز بمغادرة روسيا مهم وسيكون له تأثير كبير (على السوق)، كما أن العديد من الشركات الأخرى تغادر السوق الروسية".
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، إنه قد "تم سحب إمدادات الطاقة من روسيا من لائحة العقوبات، حيث لا توجد طرق أخرى لضمان أمن الطاقة في أوروبا حتى الآن".
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وأضاف شولتز، اليوم الإثنين، 7 آذار/ مارس، في بيان للخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الألماني: "تم تصميم جميع خطواتنا بطريقة تضرب روسيا بشدة، وتكون مستدامة على المدى الطويل".
وأردف شولتز: "لقد أزالت أوروبا عن عمد إمدادات الطاقة من روسيا من لائحة العقوبات، ففي الوقت الحالي، لا توجد طريقة أخرى لضمان إمدادات الطاقة في أوروبا لتوفير الدفء".
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