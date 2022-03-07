https://arabic.sputniknews.com/20220307/خبير-الكشف-عن-برنامج-الأسلحة-البيولوجية-الأوكرانية-تهديد-لأوروبا-وللأمن-الدولي-1059578333.html

خبير: الكشف عن برنامج الأسلحة البيولوجية الأوكرانية تهديد لأوروبا وللأمن الدولي

خبير: الكشف عن برنامج الأسلحة البيولوجية الأوكرانية تهديد لأوروبا وللأمن الدولي

قال‎ ‎رئيس‎ ‎المركز‎ ‎الأوروبي‎ ‎لدراسات‎ ‎مكافحة‎ ‎الإرهاب‎ ‎والاستخبارات، الدكتور جاسم محمد، اليوم الاثنين،‎ ‎إن‎" ‎هدف‎ ‎الحكومة‎ ‎الأوكرانية‎ ‎من‎ ‎محاولة‎... 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T14:03+0000

2022-03-07T14:03+0000

2022-03-07T14:03+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

سلاح روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102435/72/1024357288_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5374cfa08a835d831df42b8d6090378a.jpg

وحول كشف روسيا عن آثار برنامج الأسلحة البيولوجية الأوكراني بتمويل من واشنطن، أكد الخبير في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "هذا يمثل تهديدا جديدا لأمن أوروبا والأمن الدولي، ويعرض الأمن بشكل عام للكثير من المخاطر".واعتبر أن " تواجد هذه الأسلحة بدون شك تتعارض مع جميع النصوص والمواثيق الدولية والأممية، داعيا أوروبا لأن تعي هذه المخاطر، مشيرا إلى أن أوروبا لم تنهض بعد من ملف المقاتلين الأجانب وتهديداتهم في داخل أوروبا".وأوضح جاسم أنه "من المبكر أن تغير أوروبا موقفها من روسيا بعد الكشف عن برنامج الأسلحة البيولوجية والنووية الأوكراني، لأن هناك تضخيم وتضليل إعلامي وضغوط من إدارة بايدن على أوروبا".وأكد فيما يتعلق بخطط القوميين الأوكرانيين لتفجير مفاعل نووي تجريبي في خاركييف، أن "فبركة بعض الأحداث وارد بشدة لتحميل روسيا المسؤولية و تأليب الرأي العام ضدها".وقال إن "هذا من الممكن أن يكون واحدا من الخيارات، وهو أن تفتعل هذه الأحداث لتوجيه إدانة إلى روسيا، وهذا وارد جدا في سيناريوهات الدول التي تشهد نزاعات وصراعات دولية"، بحسب قوله.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق، إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.

https://arabic.sputniknews.com/20220306/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-وثائق-تؤكد-تطوير-مكونات-سلاح-بيولوجي-في-المختبرات-الأوكرانية-1059543845.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا, العالم