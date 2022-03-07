https://arabic.sputniknews.com/20220307/روسيا-تتحدث-عن-سوء-تفاهم-حدث-حول-الضمانات-التي-طلبتها-من-واشنطن-بشأن-الاتفاق-النووي-الإيراني-1059579542.html

روسيا تتحدث عن "سوء تفاهم" حدث حول الضمانات التي طلبتها من واشنطن بشأن الاتفاق النووي الإيراني

روسيا تتحدث عن "سوء تفاهم" حدث حول الضمانات التي طلبتها من واشنطن بشأن الاتفاق النووي الإيراني

كشفت روسيا اليوم الاثنين، عن "سوء تفاهم" حدث حول الضمانات التي طلبتها من واشنطن في محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، مؤكدة أنها ستقدم التفسيرات... 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T14:15+0000

2022-03-07T14:15+0000

2022-03-07T14:15+0000

روسيا

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الاتفاق النووي الإيراني

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وقال السفير الروسي لدى إيران، لوان جاغاريان، في تصريحات مع وكالة تسنيم الإيرانية: "حدث سوء فهم في هذا الشأن".وطالب جاغاريان، الشعب الإيراني بعدم الاستماع إلى تصريحات الإذاعات الأجنبية مثل إذاعة "فردا"، مشيرا أن "حكومة بلاده سترد على طهران في هذا الصدد".وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال السبت الماضي، إن "موسكو تريد ضمانا أمريكيا مكتوبا بأن التجارة والاستثمار والتعاون العسكري الفني الروسي مع إيران لن تعرقله العقوبات الغربية المفروضة منذ العملية العكسرية الروسية في أوكرانيا".من جهته، رفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد الماضي، المطالب الروسية بضمان ألا تؤثر العقوبات الجديدة المرتبطة بأوكرانيا على حقوق موسكو بموجب الاتفاق النووي الإيراني المعدل، واصفا إياه بـ""غير ذات الصلة".وقال بلينكن في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، إن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب "غزوها لأوكرانيا لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني".وأضاف متحدثا من مولدوفا، وهي دولة صغيرة تقع على الحدود الجنوبية الغربية لأوكرانيا: "إنهم ليسوا مرتبطين معا بأي شكل من الأشكال، لذلك أعتقد أن هذا غير ذي صلة".وأعلنت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في ساعة مبكرة من صباح السبت الماضي، أنهما اتفقتا على نهج لحل القضايا الخلافية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

https://arabic.sputniknews.com/20220305/وكالة-الطاقة-الذرية-وإيران-تصدران-بيانا-بشأن-أزمة-العثور-على-آثار-يورانيوم-في-مواقع-قديمة-1059510524.html

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روسيا, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني