عربي
Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/زيلينسكي-عن-المفاوضات-مع-روسيا-نصر-عليها-حتى-نجد-حلا-1059597402.html
زيلينسكي عن المفاوضات مع روسيا: نصر عليها حتى نجد حلا
زيلينسكي عن المفاوضات مع روسيا: نصر عليها حتى نجد حلا
أعلن فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا ستواصل الإصرار على المفاوضات مع روسيا حتى يتم إيجاد حل يمكن إظهاره للشعب. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T22:11+0000
2022-03-07T22:11+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059493827_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cee8d50cc1ca97a0ba4cbc26f2ce9c32.jpg
وقال زيلينسكي خلال خطاب، "اليوم حدثت الدورة الثالثة من المفاوضات، أريد أن أقول إنها الأخيرة، ولكننا واقعيين ولذلك سنواصل التفاوض والإصرار على المفاوضات حتى نجد طريقة نقول لشعبنا: هكذا سنتوصل للسلام".وأشار زيلينسكي إلى أنه إلى جانب فريقه سيبقون في كييف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/بوتين-جنود-الخدمة-الإلزامية-لن-يشاركوا-في-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-1059595706.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059493827_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9d862f62214bfaf60d81ef91f9f8f006.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

زيلينسكي عن المفاوضات مع روسيا: نصر عليها حتى نجد حلا

22:11 GMT 07.03.2022
© REUTERS / STAFFالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فرانكفورت، ألمانيا 4 مارس 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فرانكفورت، ألمانيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / STAFF
تابعنا عبرGoogle news
أعلن فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا ستواصل الإصرار على المفاوضات مع روسيا حتى يتم إيجاد حل يمكن إظهاره للشعب.
وقال زيلينسكي خلال خطاب، "اليوم حدثت الدورة الثالثة من المفاوضات، أريد أن أقول إنها الأخيرة، ولكننا واقعيين ولذلك سنواصل التفاوض والإصرار على المفاوضات حتى نجد طريقة نقول لشعبنا: هكذا سنتوصل للسلام".
وأشار زيلينسكي إلى أنه إلى جانب فريقه سيبقون في كييف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا 3 مارس2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
بوتين: جنود الخدمة الإلزامية لا ولن يشاركوا في العملية العسكرية في أوكرانيا فقط المحترفون
21:21 GMT
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة..الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس20:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала