https://arabic.sputniknews.com/20220307/زيلينسكي-عن-المفاوضات-مع-روسيا-نصر-عليها-حتى-نجد-حلا-1059597402.html

زيلينسكي عن المفاوضات مع روسيا: نصر عليها حتى نجد حلا

زيلينسكي عن المفاوضات مع روسيا: نصر عليها حتى نجد حلا

أعلن فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا ستواصل الإصرار على المفاوضات مع روسيا حتى يتم إيجاد حل يمكن إظهاره للشعب. 07.03.2022, سبوتنيك عربي

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العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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وقال زيلينسكي خلال خطاب، "اليوم حدثت الدورة الثالثة من المفاوضات، أريد أن أقول إنها الأخيرة، ولكننا واقعيين ولذلك سنواصل التفاوض والإصرار على المفاوضات حتى نجد طريقة نقول لشعبنا: هكذا سنتوصل للسلام".وأشار زيلينسكي إلى أنه إلى جانب فريقه سيبقون في كييف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220307/بوتين-جنود-الخدمة-الإلزامية-لن-يشاركوا-في-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-1059595706.html

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