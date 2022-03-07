https://arabic.sputniknews.com/20220307/زيلينسكي-يلقي-كلمة-أمام-البرلمان-البريطاني-غدا-1059592081.html
زيلينسكي يلقي كلمة أمام البرلمان البريطاني غدا
زيلينسكي يلقي كلمة أمام البرلمان البريطاني غدا
يلقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كلمة غدا الثلاثاء أمام مجلس العموم البريطاني. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T19:20+0000
2022-03-07T19:20+0000
2022-03-07T19:20+0000
أخبار أوكرانيا
بريطانيا
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وحسب بيان لمجلس العموم البريطاني نشرته رويترز، أكدت رئيسة المجلس ليندسي هويل، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلقي كلمة أمام المشرعين البريطانيين الساعة 1700 بتوقيت جرينتش غدا الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في أول خطاب له أمام البرلمان البريطاني.وقالت هويل: "كل برلماني يريد أن يسمع مباشرة من الرئيس، الذي سيتحدث إلينا على الهواء مباشرة من أوكرانيا، لذا فهذه فرصة مهمة لمجلس النواب".وكانت صحيفة "صن" البريطانية، قد أكدت أن جنود الخدمة الجوية البريطانية الخاصة (SAS) والوحدة الخاصة للنخبة من "فقمات الفراء" التابعة للبحرية الأمريكية، تستعد لعملية إجلاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وبحسب الصحيفة، ستبدأ القوات الخاصة في إخلاء زيلينسكي إذا طلب ذلك بنفسه، حيث ستكون الوجهة النهائية التي سيتم إجلاء الزعيم الأوكراني إليها غير معروفة، مشيرة إلى أن العملية ستتم ليلا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لنداء زعماء جمهوريتي دونباس للمساعدة، مشددا على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال الأراضي الأوكرانية، فالهدف هو نزع السلاح من البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/بريطانيا-الوضع-في-أوكرانيا-قد-ينتهي-بصراع-مع-حلف-الناتو-1059220328.html
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أخبار أوكرانيا, بريطانيا
زيلينسكي يلقي كلمة أمام البرلمان البريطاني غدا
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يلقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كلمة غدا الثلاثاء أمام مجلس العموم البريطاني.
وحسب بيان لمجلس العموم البريطاني نشرته رويترز، أكدت رئيسة المجلس ليندسي هويل، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلقي كلمة أمام المشرعين البريطانيين
الساعة 1700 بتوقيت جرينتش غدا الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في أول خطاب له أمام البرلمان البريطاني.
وقالت هويل: "كل برلماني يريد أن يسمع مباشرة من الرئيس، الذي سيتحدث إلينا على الهواء مباشرة من أوكرانيا، لذا فهذه فرصة مهمة لمجلس النواب".
وكانت صحيفة "صن
" البريطانية، قد أكدت أن جنود الخدمة الجوية البريطانية الخاصة (SAS) والوحدة الخاصة للنخبة من "فقمات الفراء" التابعة للبحرية الأمريكية، تستعد لعملية إجلاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
ووفقا لـ "صن"، فإنه يوجد الآن 150 جنديا من القوات الخاصة من الولايات المتحدة و70 آخرون من المملكة المتحدة، في قاعدة عسكرية في ليتوانيا، والذين من المقرر أن يشاركوا في العملية، حيث يتم تدريبهم بالاشتراك مع الجيش الأوكراني.
وبحسب الصحيفة، ستبدأ القوات الخاصة في إخلاء زيلينسكي
إذا طلب ذلك بنفسه، حيث ستكون الوجهة النهائية التي سيتم إجلاء الزعيم الأوكراني إليها غير معروفة، مشيرة إلى أن العملية ستتم ليلا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لنداء زعماء جمهوريتي دونباس للمساعدة، مشددا على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال الأراضي الأوكرانية، فالهدف هو نزع السلاح من البلاد.