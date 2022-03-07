https://arabic.sputniknews.com/20220307/سعر-الذهب-يتجاوز-2000-دولار-1059560855.html
سعر الذهب يتجاوز 2000 دولار
سعر الذهب يتجاوز 2000 دولار
ارتفع سعر الذهب إلى أكثر من ألفي دولار في التعاملات الآسيوية، صباح اليوم الاثنين، مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة بسبب مخاوف من تأثير العملية العسكرية... 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T03:06+0000
2022-03-07T03:06+0000
2022-03-07T03:06+0000
أسعار الذهب اليوم
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وبلغ سعر المعدن الثمين 2000,86 دولارا للأونصة وهو أعلى مستوى له منذ 2020.من جهتها، ارتفعت الفضة بنسبة 2 في المائة في المعاملات الفورية إلى 25.67 دولار للأوقية وتتجه صوب خامس زيادة أسبوعية على التوالي.وصعد البلاتين بنسبة 3.4 في المائة إلى 1117.06 دولار للأوقية.
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سبوتنيك عربي
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أسعار الذهب اليوم
سعر الذهب يتجاوز 2000 دولار
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ارتفع سعر الذهب إلى أكثر من ألفي دولار في التعاملات الآسيوية، صباح اليوم الاثنين، مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة بسبب مخاوف من تأثير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.
وبلغ سعر المعدن الثمين 2000,86 دولارا للأونصة وهو أعلى مستوى له منذ 2020
.
وكان الذهب قد ارتفع في المعاملات الفورية، نهاية الأسبوع، بنسبة بلغت 1.6 في المائة إلى 1965.97 دولار للأوقية.
من جهتها، ارتفعت الفضة بنسبة 2 في المائة في المعاملات الفورية إلى 25.67 دولار للأوقية وتتجه صوب خامس زيادة أسبوعية على التوالي.
وصعد البلاتين بنسبة 3.4 في المائة إلى 1117.06 دولار للأوقية.