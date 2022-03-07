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https://arabic.sputniknews.com/20220307/سعر-النفط-يرتفع-لأعلى-مستوى-له-منذ-2008-1059560181.html
سعر النفط يرتفع لأعلى مستوى له منذ 2008
سعر النفط يرتفع لأعلى مستوى له منذ 2008
قال محللون إن أسعار النفط قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ 2008، بسبب التأخير في اختتام المحادثات النووية الإيرانية وبالتالي التأخير في احتمال عودة الخام الإيراني... 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T00:28+0000
2022-03-07T00:29+0000
أسعار النفط اليوم
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وشاب غموض محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية يوم الأحد،. وقالت مصادر إن الصين طرحت مطالب جديدة.و قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد إن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا لا علاقة لها باتفاق نووي محتمل مع إيران.وارتفع كلا الخامين في الدقائق القليلة الأولى من التداول يوم الأحد إلى أعلى مستوى لهما منذ يوليو/تموز 2008 حيث بلغ برنت 139.13 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط 130.50 دولار.وسجلت تعاقدات الخامين أعلى مستوى لها منذ يوليو/تموز 2008، مع تسجيل سعر خام برنت 147.50 دولار للبرميل وغرب تكساس الوسيط 147.27 دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/وزير-النفط-الإيراني-لن-نحتاج-إلى-استيراد-البنزين-في-العام-المقبل-1059530546.html
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أسعار النفط اليوم

سعر النفط يرتفع لأعلى مستوى له منذ 2008

00:28 GMT 07.03.2022 (تم التحديث: 00:29 GMT 07.03.2022)
© AP Photo / Eric Gayمؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020
مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© AP Photo / Eric Gay
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قال محللون إن أسعار النفط قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ 2008، بسبب التأخير في اختتام المحادثات النووية الإيرانية وبالتالي التأخير في احتمال عودة الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية التي تعاني بالفعل من تعطل الإمدادات الروسية.
وشاب غموض محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية يوم الأحد،. وقالت مصادر إن الصين طرحت مطالب جديدة.
و قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد إن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا لا علاقة لها باتفاق نووي محتمل مع إيران.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12.28 دولارا أو 10.4 في المئة إلى 130.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 2305 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10.70 دولار أو 9.3 في المئة إلى 126.38 دولار.
وارتفع كلا الخامين في الدقائق القليلة الأولى من التداول يوم الأحد إلى أعلى مستوى لهما منذ يوليو/تموز 2008 حيث بلغ برنت 139.13 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط 130.50 دولار.
نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
وزير النفط الإيراني: لن نحتاج إلى استيراد البنزين في العام المقبل
أمس, 11:42 GMT
وسجلت تعاقدات الخامين أعلى مستوى لها منذ يوليو/تموز 2008، مع تسجيل سعر خام برنت 147.50 دولار للبرميل وغرب تكساس الوسيط 147.27 دولار.
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