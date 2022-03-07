https://arabic.sputniknews.com/20220307/سوريا-تكشف-سبب-دعمها-للعملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-وتهاجم-الغرب-المتوحش-1059592318.html

سوريا تكشف سبب دعمها للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتهاجم "الغرب المتوحش"

سوريا تكشف سبب دعمها للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتهاجم "الغرب المتوحش"

أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الاثنين، أن "سوريا دعمت روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا بمواجهة إجراءات الغرب التي تهدد أمنها القومي". 07.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-07T19:37+0000

2022-03-07T19:37+0000

2022-03-07T20:17+0000

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واتهم المقداد، في مقابلة مع قناة الميادين، الغرب باستمرار دعم النازية والإرهاب ومواصلة محاولاته لفرض الهيمنة على العالم، مؤكدا أن "روسيا دولة كبرى وستحقق أهدافها في أوكرانيا".وأضاف أن "الغرب كان يشجع أوكرانيا للانتماء إلى الناتو والاتحاد الأوروبي ويدعم النازية فيها، مؤكدا أن "وقوف بلاده بجانب روسيا جاء لأن الغرب المتوحش هو من دعم الإرهاب في سوريا ولم يعد قادراً على ضبط النفس".وكان سفير سوريا لدى منظمة الأمم المتحدة بسام صباغ قال، في جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن دمشق تدين الحملة المعادية لروسيا التي يشنها الغرب ووسائل الإعلام الغربية ضد موسكو حول الأحداث في أوكرانيا.وأوضح صباغ أن "سوريا تدين الحملة التي ينظمها ويقودها الغرب ووسائل إعلامه ضد روسيا الاتحادية، ولا سيما النشر الممهنج للأخبار والتصريحات الكاذبة والصور ومقاطع فيديو المفبركة".بدوره، قال نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري، في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك"، إنه لا يمكن لأحد تجاهل الدور الروسي في التوازن الدولي.. عندما قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دخول أوكرانيا كان في حالة دفاعية وليست هجومية"، مؤكدا أن "حجم التضليل والكذب الذي يضخه الغرب في أوكرانيا كبير".واتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وكندا خطوات، لاستبعاد روسيا من نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك، في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو بعد العملية العسكرية في دونباس.وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وفي ذات الصدد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف

https://arabic.sputniknews.com/20220228/سوريا-تدين-الحملة-الغربية-المعادية-لروسيا-حول-أوكرانيا-1059297089.html

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