https://arabic.sputniknews.com/20220307/سوريا-طهران-ليست-عدوا-للعرب-ولا-يمكن-أن-نرتاح-إلا-عندما-تتحقق-علاقات-عربية-إيرانية-1059593234.html
سوريا: طهران ليست عدوا للعرب ولا يمكن أن نرتاح إلا عندما تتحقق علاقات عربية إيرانية
سوريا: طهران ليست عدوا للعرب ولا يمكن أن نرتاح إلا عندما تتحقق علاقات عربية إيرانية
قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مساء اليوم الإثنين، إن "سوريا تعرضت لحرب إرهابية، لكنها صمدت وانتصرت". 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T20:13+0000
2022-03-07T20:13+0000
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وأكد المقداد، خلال مقابلة مع قناة الميادين، أن "سوريا حريصة على تعزيز العمل العربي المشترك بما يخدم الشعوب العربية"، لافتا إلى أنه "لا بد من تغيير الأولويات العربية".وتابع "يجب أن نصحح العلاقات العربية- العربية من أجل التنمية في بلادنا، والمقاومة اللبنانية هي الأحب على قلوبنا"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن أن نرتاح إلا عندما تتحقق علاقات عربية إيرانية، وإيران ليست عدوا للعرب"، على حدّ تعبيره.وكان المستشار العسكري للأمين العام لجامعة الدول العربية محمود خليفة، أكد أن عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة ستكون قريبة.وحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قال خليفة إن هناك أفكارا تم طرحها من أجل عودة سوريا، مشددا: "عودة سوريا ستكون قريبة جدا".وقال: "مقعد سوريا في جامعة الدول العربية لم يلغ، المقعد مجمد، لحين توافر ظروف معينة داخل سوريا وداخل الإطار العربي"، متمنيا "أن تستقر وتزداد قوة بتواجدها بين الأشقاء العرب".وكان موضوع عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية قد بدأ يطرح في الاجتماعات العربية المشتركة منذ فترة.يشار إلى أن جامعة الدول العربية، كانت قد علقت عضوية سوريا بها منذ بداية الاحتجاجات التي صاحبت "الربيع العربي" في عام 2011، لكن بعض الدول بقيت اتصالاتها بدمشق قائمة وإن كانت على نطاق محدود، فيما تشهد الأجواء الآن انفتاحا عربيا تجاه سوريا، خاصة بعد أن أعادت أبو ظبي فتح سفارتها في دمشق 2018.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/هل-باتت-عودة-سوريا-إلى-الجامعة-العربية-قريبة-1058984684.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, جامعة الدول العربية
سوريا: طهران ليست عدوا للعرب ولا يمكن أن نرتاح إلا عندما تتحقق علاقات عربية إيرانية
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قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مساء اليوم الإثنين، إن "سوريا تعرضت لحرب إرهابية، لكنها صمدت وانتصرت".
وأكد المقداد، خلال مقابلة مع قناة الميادين
، أن "سوريا حريصة على تعزيز العمل العربي المشترك بما يخدم الشعوب العربية"، لافتا إلى أنه "لا بد من تغيير الأولويات العربية".
وقال: "انظروا إلى واقعنا، نحن نعاني التشتت"، مضيفا: "أعتقد أن دولاً عربية كثيرة تدعم سوريا وعودتها إلى الجامعة العربية"
وتابع "يجب أن نصحح العلاقات العربية- العربية من أجل التنمية في بلادنا، والمقاومة اللبنانية هي الأحب على قلوبنا"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن أن نرتاح إلا عندما تتحقق علاقات عربية إيرانية، وإيران ليست عدوا للعرب"، على حدّ تعبيره.
وكان المستشار العسكري للأمين العام لجامعة الدول العربية محمود خليفة، أكد أن عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة ستكون قريبة
.
وحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قال خليفة إن هناك أفكارا تم طرحها من أجل عودة سوريا
، مشددا: "عودة سوريا ستكون قريبة جدا".
وقال: "مقعد سوريا في جامعة الدول العربية لم يلغ، المقعد مجمد، لحين توافر ظروف
معينة داخل سوريا وداخل الإطار العربي"، متمنيا "أن تستقر وتزداد قوة بتواجدها بين الأشقاء العرب".
وكان موضوع عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية قد بدأ يطرح في الاجتماعات العربية المشتركة منذ فترة.
يشار إلى أن جامعة الدول العربية، كانت قد علقت عضوية سوريا بها
منذ بداية الاحتجاجات التي صاحبت "الربيع العربي" في عام 2011، لكن بعض الدول
بقيت اتصالاتها بدمشق قائمة وإن كانت على نطاق محدود، فيما تشهد الأجواء الآن انفتاحا عربيا تجاه سوريا، خاصة بعد أن أعادت أبو ظبي فتح سفارتها في دمشق 2018.