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https://arabic.sputniknews.com/20220307/شركة-راب-يونيكلو-للبيع-بالتجزئة-تعلن-أنها-لن-تغادر-روسيا-1059583256.html
شركة "راب يونيكلو" للبيع بالتجزئة تعلن أنها لن تغادر روسيا
شركة "راب يونيكلو" للبيع بالتجزئة تعلن أنها لن تغادر روسيا
أعلنت شركة راب يونيكلو للبيع بالتجزئة، أنها لن تغادر روسيا، بسبب العمليات العسكرية الدائرة في أوكرانيا. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T15:35+0000
2022-03-07T15:35+0000
روسيا
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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وحسب تصريحات نقلتها رويترز أكد الرئيس التنفيذي لشركة فاست ريتلينج المالكة لـ "راب ينيكلو" أن "الملابس إحدى ضرورات الحياة والشعب الروسي له نفس الحق في العيش مثلنا".وقال متحدث باسم الشركة إن شركته لم تلاحظ أي تأثير على سلسلة التوريد أو الخدمات اللوجستية في روسيا، حيث تمتلك 49 متجرًا.لكن هناك العديد من الشركات أكدت بقاءها في روسيا، مثل ماكدونالدز كورب وبيبسيكو إنك، مما دفع صندوق المعاشات التقاعدية بولاية نيويورك - أحد المساهمين في الشركتين- لحثهما والآخرين على التفكير في إيقاف عملياتهم هناك.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/باريس-تنصح-الشركات-الفرنسية-بعدم-الاندفاع-لمغادرة-روسيا-1059486749.html
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روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا

شركة "راب يونيكلو" للبيع بالتجزئة تعلن أنها لن تغادر روسيا

15:35 GMT 07.03.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatovشراء اليوسفي من متجر في روسيا
شراء اليوسفي من متجر في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت شركة راب يونيكلو للبيع بالتجزئة، أنها لن تغادر روسيا، بسبب العمليات العسكرية الدائرة في أوكرانيا.
وحسب تصريحات نقلتها رويترز أكد الرئيس التنفيذي لشركة فاست ريتلينج المالكة لـ "راب ينيكلو" أن "الملابس إحدى ضرورات الحياة والشعب الروسي له نفس الحق في العيش مثلنا".
علم فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
باريس تنصح الشركات الفرنسية بعدم الاندفاع لمغادرة روسيا
5 مارس, 12:00 GMT
وقال متحدث باسم الشركة إن شركته لم تلاحظ أي تأثير على سلسلة التوريد أو الخدمات اللوجستية في روسيا، حيث تمتلك 49 متجرًا.

يشار إلى أن الضغط السياسي يتزايد على الشركات الكبرى لوقف الأعمال التجارية في روسيا، استجابة للعقوبات التي فرضتها واشنطن وحلفاؤها الغربيون على موسكو.

لكن هناك العديد من الشركات أكدت بقاءها في روسيا، مثل ماكدونالدز كورب وبيبسيكو إنك، مما دفع صندوق المعاشات التقاعدية بولاية نيويورك - أحد المساهمين في الشركتين- لحثهما والآخرين على التفكير في إيقاف عملياتهم هناك.
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