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عودة المبعوث النووي الإيراني إلى طهران للتشاور مع إيران
عودة المبعوث النووي الإيراني إلى طهران للتشاور مع إيران
قالت تقارير إعلامية محلية إن كبير المفاوضيين النووين الإيرانيين علي باقري كني سيعود إلى طهران اليوم الإثنين من أجل التشاور. 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T17:58+0000
2022-03-07T17:58+0000
أخبار إيران
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وحسب ما نقلت رويترز عن وسائل إعلام محلية، فإن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كاني سيعود إلى طهران اليوم الاثنين لإجراء مشاورات.وقالت مصادر إن "باقري سيعود الليلة إلى طهران لإجراء مشاورات معتادة، وستتواصل اجتماعات الخبراء في فيينا".من جهته دعا الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، إلى مبادرات جديدة تتيح الوصول إلى نتائج في مفاوضات فيينا، مشددا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، على أن أولوية المفاوض الإيراني في فيينا هي حل القضايا المتأخرة التي تعتبر خطوطا حمراء بالنسبة لبلاده.ولفت إلى أن الوصول إلى اتفاق محكم لا بد له من مبادرات جديدة من جميع أطراف العملية التفاوضية في فيينا، مشيرا إلى أن التوصل إلى هذا الاتفاق غير واضح بسبب تأخر واشنطن في اتخاذ القرار.وقال: "احتمال التوصل الى اتفاق في مفاوضات فيينا غير واضح بسبب تأخر واشنطن في اتخاذ القرار السياسي، أولوية المفاوضين الإيرانيين، هي حل القضايا المتبقية التي تعتبر خطوطًا حمراء لإيران، يستدعي التوصل الى اتفاقية محكمة مبادرات جديدة من جميع الأطراف".
https://arabic.sputniknews.com/20220227/كبير-المفاوضين-الإيرانيين-يتوجه-إلى-فيينا-لمواصلة-المحادثات-النووية-1059220055.html
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أخبار إيران

عودة المبعوث النووي الإيراني إلى طهران للتشاور مع إيران

17:58 GMT 07.03.2022
© AFP 2022 / ALEX HALADAكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري قاني
كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري قاني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© AFP 2022 / ALEX HALADA
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قالت تقارير إعلامية محلية إن كبير المفاوضيين النووين الإيرانيين علي باقري كني سيعود إلى طهران اليوم الإثنين من أجل التشاور.
وحسب ما نقلت رويترز عن وسائل إعلام محلية، فإن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كاني سيعود إلى طهران اليوم الاثنين لإجراء مشاورات.
كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
كبير المفاوضين الإيرانيين يتوجه إلى فيينا لمواصلة المحادثات النووية
27 فبراير, 10:52 GMT
وقالت مصادر إن "باقري سيعود الليلة إلى طهران لإجراء مشاورات معتادة، وستتواصل اجتماعات الخبراء في فيينا".

وكانت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي بدأت في أبريل، قد دخلت مراحلها النهائية وسط دعوات متبادلة للوصول إلى نتائج إيجابية.

من جهته دعا الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، إلى مبادرات جديدة تتيح الوصول إلى نتائج في مفاوضات فيينا، مشددا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، على أن أولوية المفاوض الإيراني في فيينا هي حل القضايا المتأخرة التي تعتبر خطوطا حمراء بالنسبة لبلاده.
ولفت إلى أن الوصول إلى اتفاق محكم لا بد له من مبادرات جديدة من جميع أطراف العملية التفاوضية في فيينا، مشيرا إلى أن التوصل إلى هذا الاتفاق غير واضح بسبب تأخر واشنطن في اتخاذ القرار.
وقال: "احتمال التوصل الى اتفاق في مفاوضات فيينا غير واضح بسبب تأخر واشنطن في اتخاذ القرار السياسي، أولوية المفاوضين الإيرانيين، هي حل القضايا المتبقية التي تعتبر خطوطًا حمراء لإيران، يستدعي التوصل الى اتفاقية محكمة مبادرات جديدة من جميع الأطراف".
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