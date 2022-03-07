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https://arabic.sputniknews.com/20220307/غانتس-يدعو-العالم-إلى-التحرك-لوقف-العدوان-الإيراني-ويحذر-من-الوصول-إلى-عتبة-نووية-1059582497.html
غانتس يدعو العالم إلى التحرك لوقف "العدوان الإيراني" ويحذر من الوصول إلى "عتبة نووية"
غانتس يدعو العالم إلى التحرك لوقف "العدوان الإيراني" ويحذر من الوصول إلى "عتبة نووية"
دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، العالم إلى التحرك لوقف ما وصفه بـ"العدوان الإيراني"، محذرا من أن هذا العدوان يشكل تهديدا للسلام العالمي... 07.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-07T15:24+0000
2022-03-07T15:24+0000
أخبار إيران
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وقال غانتس، في تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "يجب أن نجدد التحذير من أن العدوان الإيراني، سواء انطلق من الأراضي الإيرانية أو من خلال وكلائها، يشكل تهديدا للسلام العالمي والاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى أنه يشكل تهديدا لدولة إسرائيل".ورأى أنه "أثناء التفاوض على الاتفاق النووي في فيينا، يجب أن نتذكر أن العدوان الإيراني يتم اليوم من دون مظلة نووية، وإذا وصلت إيران إلى عتبة نووية، فسوف تصبح أكثر خطورة على السلام العالمي"، وقال: "حان الوقت لأن يوقف العالم إيران".وأضاف غانتس: "سواء تم التوقيع على الاتفاق النووي أم لا، يجب أن نستمر في العمل ضد العدوان الإيراني"، مؤكدا أن "إسرائيل ستستخدم كل وسائلها لمنع إيران من أن تصبح تهديدًا وجوديًا وأن تصل إلى عتبة نووية".وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أمس الأحد، اعتراض طائرتين مسيرتين إيرانيتين حاولتا اختراق المجال الجوي الإسرائيلي، في مارس/آذار العام الماضي، بتنسيق مع دولة مجاورة.وقال متحدث جيش الدفاع الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "تم كشف النقاب، أنه في شهر مارس 2021، تمكن جيش الدفاع من اعتراض طائرتيْن مسيرتيْن إيرانيتيْن كانتا في طريقهما من إيران نحو إسرائيل وذلك من خلال طائرات مقاتلة من نوع [F35i]".وأضاف البيان أنه "لقد تمت عملية اعتراض المسيرتيْن الإيرانيتيْن في سماء المنطقة بتنسيق مع دول مجاورة وبذلك تم إحباط اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي". وتابع: "لقد كانت الطائرتان المسيرتان تحت مراقبة أنظمة التعقب الإسرائيلية طيلة فترة تحليقهما".
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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم

غانتس يدعو العالم إلى التحرك لوقف "العدوان الإيراني" ويحذر من الوصول إلى "عتبة نووية"

15:24 GMT 07.03.2022
© REUTERS / CORINNA KERNرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بيني غانتس
رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / CORINNA KERN
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دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، العالم إلى التحرك لوقف ما وصفه بـ"العدوان الإيراني"، محذرا من أن هذا العدوان يشكل تهديدا للسلام العالمي والاستقرار الإقليمي.
وقال غانتس، في تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "يجب أن نجدد التحذير من أن العدوان الإيراني، سواء انطلق من الأراضي الإيرانية أو من خلال وكلائها، يشكل تهديدا للسلام العالمي والاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى أنه يشكل تهديدا لدولة إسرائيل".
ورأى أنه "أثناء التفاوض على الاتفاق النووي في فيينا، يجب أن نتذكر أن العدوان الإيراني يتم اليوم من دون مظلة نووية، وإذا وصلت إيران إلى عتبة نووية، فسوف تصبح أكثر خطورة على السلام العالمي"، وقال: "حان الوقت لأن يوقف العالم إيران".
وأضاف غانتس: "سواء تم التوقيع على الاتفاق النووي أم لا، يجب أن نستمر في العمل ضد العدوان الإيراني"، مؤكدا أن "إسرائيل ستستخدم كل وسائلها لمنع إيران من أن تصبح تهديدًا وجوديًا وأن تصل إلى عتبة نووية".
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أمس الأحد، اعتراض طائرتين مسيرتين إيرانيتين حاولتا اختراق المجال الجوي الإسرائيلي، في مارس/آذار العام الماضي، بتنسيق مع دولة مجاورة.
وقال متحدث جيش الدفاع الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "تم كشف النقاب، أنه في شهر مارس 2021، تمكن جيش الدفاع من اعتراض طائرتيْن مسيرتيْن إيرانيتيْن كانتا في طريقهما من إيران نحو إسرائيل وذلك من خلال طائرات مقاتلة من نوع [F35i]".
وأضاف البيان أنه "لقد تمت عملية اعتراض المسيرتيْن الإيرانيتيْن في سماء المنطقة بتنسيق مع دول مجاورة وبذلك تم إحباط اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي". وتابع: "لقد كانت الطائرتان المسيرتان تحت مراقبة أنظمة التعقب الإسرائيلية طيلة فترة تحليقهما".
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